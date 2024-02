Empreendimento confecciona e vende - no varejo e no atacado - roupas de moda casual, pijamas, uniformes e camisetas personalizadas

Fundada em 2005, a Pavin é uma empresa especialista em malharia, que desenvolve, confecciona e vende – no varejo e no atacado – roupas de moda casual e pijamas. O empreendimento nasceu do sonho do casal Valdemar e Marina, juntamente com as filhas Thanilze e Thatiane. Em janeiro desse ano, a empresa familiar celebrou 19 anos de mercado. Atualmente, além das roupas e pijamas, a loja também oferece uniforme e personalização de camisetas, entre outros. Um dos grandes destaques da Pavin está na qualidade dos produtos, assim como o atendimento diferenciado e a facilidade de compra, considerando que hoje é possível adquirir produtos tanto pelo site quanto pelas redes sociais.

Para celebrar as quase duas décadas de atuação, a diretoria fez questão de recepcionar os clientes com um delicioso coffee break. Para Thatiane Pavin, uma das diretoras, os clientes foram os grandes destaques da comemoração. “A espontaneidade deles, em dar depoimentos sobre como a empresa (Pavin) fez e faz parte de suas vidas, bem como se sentem à vontade em comprar em nossas lojas, é realmente especial”, declarou ela ao LIBERAL.

Para comemorar a data, além desse momento festivo, também houve uma promoção mega especial, com todos os produtos a preço de atacado e camisetas plus size com até 70% de desconto. Confira nas fotos um pouco de como foram os festejos, que, ao longo do dia, atraíram mais de 250 pessoas até a loja.

01 Thatiane acompanhando a organização da decoração da loja no dia anterior ao evento com os parceiros Juju Balões e Decorações – Foto: Divulgação Aconchegante, o espaço foi todo preparado para receber os clientes – Foto: Divulgação Ana Carolina C. De Oliveira e o filho foram os primeiros clientes a aproveitarem a promoção do dia – Foto: Divulgação Elogiadíssimo, o Bolo de abacaxi com leite em pó, produzido pela cliente Lu Vieira – Foto: Divulgação Em um dos momentos mais emocionantes do evento, as sócias Marina e Thatiane na hora dos parabéns junto com os clientes – Foto: Divulgação Os sócios fundadores, Marina Pavin e Valdemar Rodrigues, entre a cliente Áurea Martins – Foto: Divulgação Thatiane Pavin, atual diretora da Pavin Confecções – Foto: Divulgação Uma cliente de longa data, Maria Frezarim – Foto: Divulgação

Além de sempre buscar melhorias para proporcionar conforto e bem-estar através dos nossos produtos, trabalhamos com muito empenho, amor e carinho para cumprir nosso propósito diário: fazer as pessoas mais felizes!” Thatiane Pavin, diretoria da Pavin Confecções

Serviço

Loja 1: Av. Iacanga, 481, Jardim Ipiranga – Americana

Horário: segunda até sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Loja 2: Rua XV de novembro, 526, Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Horário: segunda até sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Loja 3: Rua Dr. Vieira Bueno, 29, Centro, – Americana

Horário: segunda até sexta-feira, das 9h às 18h. Aos sábados, das 9h às 15h.