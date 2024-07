Acordo foi oficializado com a presença do cantor Zezé di Camargo

O Grupo EcoPower e a Pura Construtora oficializaram uma parceria inédita para a entrega de empreendimentos residenciais sustentáveis, que contarão com o sistema de energia solar já instalado nas residências. O anúncio ocorreu durante uma coletiva realizada semana passada, em um hangar do Aeroporto Municipal de Americana.

O evento contou com a presença de Anderson Oliveira, sócio-fundador do Grupo Ecopower, e de Givaldo Araújo, presidente do Grupo Pura. Além deles, o cantor e embaixador da EcoPower, Zezé di Camargo, também marcou presença.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações confirmadas para a imprensa, a parceria prevê que os condomínios também tenham em suas áreas comuns placas fotovoltaicas para a produção de energia solar, o que permitirá uma redução no valor do pagamento da taxa de condomínio, por exemplo, por meio da economia nas contas de energia elétrica.

Com a parceria, a Pura Construtora e Incorporadora inova no mercado imobiliário da região, passando a oferecer 100% dos seus empreendimentos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e região com energia limpa e sustentável, se confirmando no hall das empresas que mais está investindo em energia limpa dentro do setor imobiliário e de lançamentos.

A união conta com os empreendimentos residenciais Jatobá, Manacá e Pura Residencial em Americana, além do Pura Residencial Santa Bárbara I, II e III, em Santa Bárbara d’Oeste, que estão em fase de construção.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O melhor de tudo é que as empresas ainda planejam outros projetos para a região, portanto, aguardem muitas novidades. O LIBERAL esteve presente durante a coletiva. Confira!

Lançamento contou com a presença do embaixador da EcoPower Zezé di Camargo, com o presidente do Grupo Pura, Givaldo Araújo, o sócio-fundador da EcoPower, Anderson Oliveira e o diretor da Pura, Denilson – Foto: Leonardo Matos/Liberal Em um momento de descontração do evento, Zezé di Camargo deu uma palhinha na música preferida do Pura – Foto: Leonardo Matos/Liberal Anderson Oliveira, sócio-fundador da EcoPower – Foto: Leonardo Matos/Liberal Denilson Araújo, diretor da Pura Construtora – Foto: Leonardo Matos/Liberal Givaldo Araújo, o Pura, presidente do grupo Pura – Foto: Leonardo Matos/Liberal Descontraído, Zezé di Camargo rasgou elogios ao firmamento da parceria – Foto: Leonardo Matos/Liberal Rodrigo Teixeira – Foto: Leonardo Matos/Liberal Diego Guidolin (secretário de Planejamento de Americana) e Fábio Renato de Oliveira (secretário de Meio Ambiente de Americana) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Lais Sachetto, Eduarda Fragoso, Talita Casagrande e Silvani Lima da Pura Construtora – Foto: Leonardo Matos/Liberal Gustavo Gaiotto e Tiago Batistella da EcoPower – Foto: Leonardo Matos/Liberal

SERVIÇO

Instagram da EcoPower: @ecopowerenergia

Site: ecopower.com.br

Instagram da Pura Construtora: @puraconstrutora

Site: puraconstrutora.com.br