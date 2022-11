Paraná, 30 anos de qualidade, tradição e confiança

Diretoria reuniu cerca de 250 convidados no espaço Le Velmont, em Nova Odessa, para celebrar

Com a missão de manter a tradição de acolher clientes e colaboradores, assim como parte da família, usando a inovação para trazer conforto e praticidade nas lojas, a Rede de Supermercados Paraná acaba de comemorar 30 anos de história. Para celebrar a data, no dia 26 de outubro a diretoria reuniu no espaço Le Velmont, em Nova Odessa, cerca de 250 convidados.

Durante o evento, além de uma série de homenagens, o grupo comandado pelo diretor-presidente Gerson Domiciano Pereira também fez o lançamento da Campanha de Aniversário. Ao todo, serão 30 ganhadores de um ano de compra grátis. Além de um delicioso coquetel, os convidados foram presentados com um show animadíssimo da dupla sertaneja Jack e Willian. Confira nas fotos algumas presenças.

Um pouco de história

Quando o saudoso casal formado pelo senhor José Fernandes Pereira e pela senhora Joana Domiciano abriu a primeira loja em 1992, talvez eles não imaginassem que estariam fazendo história, afinal, a unidade inaugurada no Parque Virgílio Viel, em Sumaré, daria origem a mais outras seis unidades, instaladas na própria cidade de origem, além de Nova Odessa, movimentando a economia, gerando muitos empregos e fomentando o desenvolvimento por onde passam.

Aliás, a rede está prestes a inaugurar a sétima unidade, agora em Americana, cidade em que passa a operar a partir de hoje, na esquina da Avenida Abdo Najar com a Rua Dom Pedro II. Assim sendo, em três décadas, a rede tem muito que celebrar, afinal, são 30 anos reafirmando a posição de crescimento dentro do segmento supermercadista, sempre caracterizado pelo bom atendimento, preço baixo e qualidade aos clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores.