Pão de Lô Doceria está pronta para o Natal

Quem conhece as delícias preparadas pelas mãos da confeiteira Loraine Ricci, não perde a oportunidade de encomendar os quitutes oferecidos nos cardápios temáticos. Semana passada, a moça abriu as portas do seu ateliê para a apresentação do cardápio de Natal.

Com o objetivo de receber os clientes para uma degustação mais que especial, ela explica que esse momento serve para as pessoas tirarem dúvidas, assim como para conhecer as embalagens, tocar nas caixas e latas, além de uma oportunidade de levar os fornecedores e parceiros de negócios para o ambiente.

Esse ano, o encontro teve mais de 100 convidados, que tiveram a oportunidade de conhecer, em primeira mão, muitas novidades. Criativa, a idealizadora da Pão de Lô Doceria sempre busca trazer temas variados.

Assim sendo, em 2022 a inspiração da vez veio do universo lúdico, com muitos produtos trazendo soldadinhos, bailarinas, trenzinhos, bumbos e carrosséis, claro, tudo isso sem deixar de manter alguns itens como são originalmente, já que tem gente que não abre mão da tradição.

Destaque para os produtos de linha infantil, como as opções de maletinhas com kits de pequenos confeiteiros, sendo uma com chocotone e a outra com biscoitinhos. Outro produto que vem agradando muito é a barrinha, cuja caixinha está em formato de envelopinho, uma sugestão bem bacana para a criança escrever sua cartinha para o Papai Noel.

Além deles, a lata com canudo recheado de wafer e as cocadinhas estão fazendo muito sucesso. Para quem já ficou com desejo só de ler a coluna, a boa notícia é que as encomendas dessas e de muitas outras delícias podem ser feitas até dia 17 de dezembro, com retirada no dia 23.

Além disso, em todos os sábados, o espaço, localizado na Rua Araraquara, 321, Jardim Turmalinas, em Santa Bárbara D’Oeste, estará aberto, das 8h30 às 12h30, com vários produtos para pronta entrega.

Passe por lá e tenha um feliz e delicioso Natal!

Pão de Lô Doceria

Endereço: Rua Araraquara, 321, Jardim Turmalinas, Santa Bárbara d’Oeste

Atendimento: Por enquanto, apenas com horário marcado

WhatsApp: (19) 99207-0384

Instagram: @paodelodoceria