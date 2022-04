Pão de Lô de Portas Abertas

A talentosa Loraine Ricci abriu as portas do Pão de Lô Doceria para lançar a sua campanha de Páscoa

A talentosa Loraine Ricci abriu as portas do Pão de Lô Doceria para lançar a sua campanha de Páscoa, o primeiro evento oficial da empresa que em 2022 comemora 7 anos de fundação.

Na ocasião, a confeiteira ofereceu a degustação de alguns de seus deliciosos produtos. Além disso, o encontro também serviu para apresentar a nova sala de atendimento.

01 Felipe Bueno de Oliveira e Loraine Ricci

02 Elogiadíssimo, o cardápio de Páscoa da Pão de Lô Doceria é variado e eclético

03 Receptiva a a equipe do Pão de Lô Doceria em clique especial para O Liberal

04 Carol Mayumi, Beatriz Sayuri e Miriam Omeki

05 Daniela Bispo e Karoline Czigler

06 Jhenyfer Paulino e Denize Caloi Paulino

07 Lançamento do cardápio de Páscoa foi prestigiado por clientes e amigas

08 Renata Dario e Le Martin

09 Paula Trolesi, Karoline Cia e Juliana Schaeffer

10 Loraine ladeada pelos irmãos Nicola Polizelli Ricci e Leonardo Ricci e a mãe Silvia Maria Polizelli

Lessandra Dottori

Loraine Ricci

Loraine Ricci

Loraine Ricci

Loraine Ricci

Luiza Bueno

Magna e Priscila Zazeri

Mayara Souza e Marylis Souza

Miriane Cristina dos Santos

Natalia Zazeri Ricci

Patrícia Gaiola e Veronica Sartorelli

Rosa Maria Faraone Rando e Raquel Faraone Rando

Silvia Maria Polizelli e a filha Lo

Silvia Maria Polizelli

Sueli Bonin e Luiza Bueno

Sueli Gomes e Giovana Oliveira

Veneranda Cuppi Ferreira e Carla Bueno

Aline Pedroso da Bacari

Bianca Kenupp e Guilherme Alencar

Bruna Guedes

Elyda Moretti e Joana

Erika Boldrini e Vanessa Lopes

Gabriela De Nadai

Gabriela Lopes e Márcia Rosalen

Gisele Scherma

Gisele Torezan

Gleice Silva

Jéssica Zangerolamo Colet

Laís Paffaro

Formada em gastronomia, Lô é especializada em Confeitaria e tem se destacado muito no mercado com seus bolos, doces finos, doces decorados, doces personalizados e campanhas sazonais.

Sendo assim, o menu de Páscoa vem recheado de delícias com opções presenteáveis e personalizadas, além de produtos exclusivos para o público infantil e tradições que não podem faltar. Cerca de 100 pessoas passaram pela degustação e o LIBERAL também prestigiou.

Um pouco de história

Quando começou a fazer faculdade, logo Lô percebeu que seu forte era mesmo a confeitaria. Em 2011, ela se formou e no ano seguinte passou a atender pequenas encomendas para familiares e amigos.

No currículo, além de ter trabalhado em doceria e padaria, a moça chegou a sair para vender doces e brigadeiros em salões de beleza, com o objetivo de conseguir uma clientela maior.

Aos poucos, com dedicação e talento, ela foi expandindo os negócios e o Pão de Lô, que começou pequeno, hoje já concorre no mercado com os nomes mais tradicionais da região. Para a empreendedora, o segredo de seu sucesso é o conjunto de vários fatores, como amar o que faz, oferecer produtos de alta qualidade, manter a excelência no atendimento, além de ter ao lado familiares e parceiros leais que estão sempre levando apoio em todos os momentos.

Sobre a filosofia da empresa, ela ressalta: “gosto de pensar que todo sentimento e intenção que colocamos em nossos produtos são transportados aos nossos clientes. Então nossa missão é levar amor, doçura e alegria em forma de doces para todos, sempre de maneira única e exclusiva, pois cada pessoa tem sua própria necessidade.”

Cardápio de Páscoa

As encomendas de Páscoa podem ser feitas até o dia 5 de abril. Entre os destaques, precisamos citar o famoso pão de mel, o carro chefe da doceria que ganhou até uma hashtag (#omelhorpãodemeldomundo).

Decorado, ele vem recheado com ovo de colher. Outro item que não pode faltar é o Croc Croc, que dessa vez vem recheando o bombom de coelho que já é sucesso. Destaque para o Kit Coelho Confeiteiro, uma caixa com vários itens para a criança confeitar seu próprio ovo de Páscoa.

Pão de Lô Doceria

Endereço: Rua Araraquara, 321, Jardim Turmalinas, Santa Bárbara d’Oeste

Atendimento por enquanto apenas com horário marcado

WhatsApp: (19) 992070384

Instagram: @paodelodoceria