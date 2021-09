Os primeiros dias do Luna Music Bar

Depois de muita expectativa, o Luna Music Bar, comandado pelos irmãos Paula e Pablo Reis, finalmente abriu suas portas. A inauguração oficial aconteceu em duas etapas. Primeiro, em um evento restrito, apenas para convidados, e alguns dias depois para o público. E se a primeira impressão é a que fica, o Luna está de parabéns e tem tudo para se tornar um dos estabelecimentos mais concorridos e badalados da cidade.

Com a proposta de trazer música de qualidade, drinks especiais e petiscos diferenciados, a casa difere de tudo que já tínhamos em Americana.

A ambientação, toda pensada pelos sócio-proprietários apresenta uma inspiração tropical e tem tudo a ver com o nome, que também é uma homenagem à filha de Paula, que se chama Luana.

Dividida em dois ambientes, a setorização proporciona atrativos tanto para quem quer uma “baladinha”, com banda ao vivo e muita animação, assim como também para quem deseja curtir uma noite mais tranquila, ouvindo uma voz e violão, ou mesmo um som ambiente.

Claro, a parte musical é o destaque da casa e conta com a curadoria da própria Paula, que também é proprietária da Banda Celebration. Conheça mais detalhes do Luna na nossa seleção especial de fotos.

Destaques da Casa

A música dá o ritmo ao Luna Bar, e a programação é bem eclética, contando com trilhas nacionais e internacionais interpretadas por bandas e cantores solos. Voz e violão, tributos, covers, pop rock, MPB e muito mais também fazem parte dessa salada musical apaixonante.

Outro destaque é o cardápio. Elaborado pelo competente chef Jairo Gudzowskyj, o menu do dia a dia será comandado pela chef carioca Juliana Farias, que dá seu tempero às delícias produzidas na cozinha do Luna. Detalhe: para quem gosta de petiscar, com certeza vai amar tanto o sabor quanto os preços cobrados pelas porções, algo também muito atrativo.

Já para harmonizar, drinks elaborados pelo especialista em mixologia, Barman Juka, que dispensa apresentações e apresenta o que há de melhor no mercado. Em resumo, quem ainda não visitou a nova casa, aproveite o final de semana é vá! Arrependimentos certamente não haverão.

Luna Music Bar

Rua Vital Brasil, 416 – Jardim Girassol

Horário de Funcionamento:

De quarta a sexta-feira a partir das 18h, aos sábados às 19h, e aos domingos a partir das 15h.

Telefone e WhatsApp: (19) 98102-0871

Instagram: @lunabarmusic