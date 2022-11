Opsom comemora 36 anos de atuação em Americana

Se tem uma coisa que é levada a sério na Opsom, além do comprometimento com a qualidade do que oferecem aos clientes e a excelência no atendimento, é a comemoração de aniversário da empresa. Sendo assim, a celebração pelos 36 anos do empreendimento, comandado brilhantemente por seu Luiz Araújo e família, não poderia ser diferente.

Ao longo de um sábado agradável, cerca de 80 pessoas passaram para prestigiar a data, aproveitar a oportunidade para fazer compras e parabenizar a família e os colaboradores por mais um ano de sucesso.

Seguindo a lógica popular de que “o aniversário é nosso, mas o presente é seu”, durante a semana toda de aniversário houve promoções especiais com 50% de desconto em diversos produtos. Além disso, todo mundo que fizesse alguma compra levava para casa mimos.

Para finalizar, a loja ainda presenteou um cliente com o sorteio de 1 fone Kolt K740NC com Bluethoot e Cancelamento de ruído. O feliz ganhador do acessório foi o cliente Marco Vizzaccaro.

Em tempo, vale ressaltar que a Opsom atende diversos tipos de projetos de som profissional, além de oferecer uma grande variedade de instrumentos musicais. O Grupo Liberal esteve presente registrando a festa. Confira!

Maria A. de Souza e Luiz Araújo de Souza, proprietários da Opsom – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

André e Ana Paula Formigoni com a filha Luiza – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Luiz Paulo Souza e Donizeth Corte – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marcelo Fernandes, presidente da Acia – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Claudia Souza e Paula Lopes – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Vanderley Cia, Luiz Caires Pereira e Márcio Espanhol de Souza – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Geraldo Emílio – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Marilia Barbieri Edson Lucke – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Opsom

Unidade 1 – Rua Carioba, 224, Centro, Americana.

Unidade 2 – Rua das Rosas, 729, Cidade Jardim, Americana.

Redes Sociais

Instagram: @opsom.com.br e Facebook: Opsom Music Center

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.