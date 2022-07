Open House do Villa Americana

Mais do que um salão para eventos, o recém-apresentado Villa Americana é uma homenagem à cidade. Com arquitetura contemporânea, ele alia versatilidade e elegância em um espaço localizado em Americana, ou melhor, no coração da história da cidade.

Para apresentar o espaço, o casal Cristina e Maurício Línea promoveu um open house badalado, que movimentou a cidade. Entre os convidados estavam profissionais do segmento de festas, parceiros, imprensa, além de clientes e da equipe da People RH, empresa comandada por eles, que em 2022 celebra seu Jubileu de Prata, pelos 25 anos de existência. Sendo assim, a festa foi uma dupla comemoração.

Impactante, a decoração assinada por Fernando Reame seguiu uma pegada mais contemporânea, para harmonizar com a proposta do salão. Na entrada, os convidados eram conduzidos ao mezanino. Recepcionados por um casal vestido de imigrantes americanos, todos podiam a conferir uma exposição que mostrava um pouco das origens da Vila Americana, onde nasceu nossa cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após caminhar pelo mezanino, todos desciam a escada central para uma visão ampla da festa. A disposição do layout foi para que os convidados se acomodassem em lounges, com a ideia de proporcionar um ambiente dinâmico, onde as pessoas pudessem circular e confraternizar. O palco montado no centro do salão gerou uma experiência agradável e os pendentes aramados no tom cobre, em formato espiral, proporcionaram uma atmosfera mais moderna à festa.

Destaque para a apresentação incrível da cantora Lariene Prata, finalista do programa “Canta” Comigo, da Record, junto aos músicos de Denis Talasso. Outro ponto alto foi o buffet sempre elogiado de Claudia Porteiro, impecável como de costume.

Em resumo, o Villa Americana foi apresentado para a sociedade como ele merecia: em grande estilo e comprovando que veio para ser uma referência para todo o interior do Estado.