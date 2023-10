Novidades sobre o Americana Mall

A previsão de inauguração do Americana Mall é para exatamente daqui um ano, ou seja, final de setembro de 2024. Mesmo ainda faltando 12 meses, os responsáveis pelo empreendimento já anunciaram algumas das marcas que farão parte do seu portfólio. A apresentação para a imprensa e algumas autoridades, aconteceu em um café da manhã realizado no último sábado (23).

Até aqui, o aguardado shopping americanense já confirmou a vinda de: Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos. Além disso, nos bastidores comentou-se a instalação de um famoso restaurante de Americana e de uma conhecida cafeteria que faz sucesso mundo afora, cujos nomes ainda não podem ser revelados.

O LIBERAL acompanhou o lançamento por meio da coluna Vitrine e visitou as obras, lembrando que o empreendimento vem com o conceito de LifeStyle Center, ou seja, um centro de estilo de vida, que integrará o comércio com o ambiente ao seu redor, contando com praças internas, árvores e muito mais. Confira!

Evento de apresentação aconteceu há uma semana no próprio local onde o shopping está sendo instalado – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Obras estão aceleradas e impressiona pela grandiosidade – Foto: Claudeci Junior_Liberal

A empreendedora, Adriana Restum (Instituto de Beleza) com Roberto Restum, diretor do Americana Mall – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O arquiteto responsável pelo projeto do shopping americanense, Jayme Lago Mestieri – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O prefeito Chico Sardelli com o vice-prefeito, Odir Demarchi – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Felipe Restum (representante do Americana Mall) e Marcelo Sabino (Responsável pelo Desenvolvimento e Construção do Americana Mall) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Cleide dos Santos (Comercial do Americana Mall) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Marília Graciela (Marketing do Americana Mall) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Carlos Barra Neto e Terry Brossmann (Comercial Americana Mall) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Boris Timoner (Empreendedor e sócio do Americana Mall) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Diego Guidolin (Secretário Municipal de Planejamento) com Rafael de Barros (Secretário de Desenvolvimento Econômico) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Ilustração da área interna do Americana Mall – Foto: Claudeci Junior_Liberal













– Foto: Claudeci Junior_Liberal