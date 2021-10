Novidades no Business Park 9 de Julho

Cemara Loteamentos promoveu evento com o objetivo de apresentar as novidades referentes ao Business Park 9 de Julho

Com o objetivo de apresentar as novidades referentes ao Business Park 9 de Julho para arquitetos e empresários do ramo imobiliário, a Cemara Loteamentos promoveu um evento na manhã da última quarta-feira, no Hotel Florença, em Americana.

Entre os anúncios, destaque para a instalação de um sistema de fibra ótica, algo que possibilitará futuramente a operação da tecnologia 5G, assim como a aprovação da ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) 9 de Julho pela Cetesb.

01 Marcos Dei Santi, sócio-diretor da Cemara 02 Rafael de Barros, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana 03 A arquiteta Thaís Beraldo 04 Evento realizado no Hotel Florença reuniu arquitetos, engenheiros, empresários e representantes de imobiliárias 05 Giuliane Trevizam, gerente de marketing da Cemara 06 Leandro Galetti, da M Politano 07 Kely Stradiotto (Líder Negócios Imobiliários), Daiana Pantano (M Politano), Michele Stradiotto (Líder Negócios Imobiliários) e Raquel Sobreira (DF Imobiliária) 08 Carla Roberto, gerente de vendas 09 Luciana Cia (Arbix) e Roberto Silva (RXS Imóveis) 10 Fábio Villa Nova e Moreno Gomes (Absoluta) 11 Affonso Fidelis, da Fidelis Negócios Imobiliários 12 Bruno Ciriano Ricardo e Adalberto Ricardo da Imobiliária São Bernardo 13 Vail Filho, da Vail Filho Negócios Imobiliários 14 Sérgio Volpato e Alex Fábio Sanches, da Oxman Moreno Gomes, Marcelo Feola e Fábio Villa Novas O arquiteto Daniel Bassette Michele Petrini da Dona Imobiliária Ricardo de Leon, da Remax Daniela Nascimento de Faria e Fernanda Daniel de Faria, da De Farias Imóveis Dráusio Mendes da DF Imobiliária Fátima Aguiar da Amerimóveis Marcelo Feola da Feola Imóveis Moreno Gomes, da Absoluta RELANÇAMENTO DO BUSINESS PARK 9 DE JULHO

Aproveitando o ensejo, também foram apresentadas imagens do loteamento, que conta com área total de 390 mil m2 e impressiona pela grandiosidade.

Oferecendo localização privilegiada, excelente infraestrutura, segurança, praticidade e até lazer, o Business Park tem assinatura da Cemara, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, contribuindo para realizar sonhos, inclusive promovendo o desenvolvimento social e urbano de diversas cidades da região, tendo se consolidado como uma das maiores empresas de loteamentos do Estado de São Paulo. Confira nas fotos de Marcelo Rocha um pouco de como foi o evento.

Benefícios

Voltado para empresas e indústrias, o condomínio empresarial é um bairro totalmente planejado, com portaria de controle de acesso, espaço de serviços, ambulatório para exames ocupacionais, entre outros. Destaque para o espaço multiuso planejado, que deve ter auditório, coworking, cozinha e refeitório, além de uma sala de descompressão – ambiente que oferece jogos, sala de beauty e relaxamento.

Vale dizer que até então, o condomínio já vendeu terrenos para diversas empresas com as mais variadas atuações como metalúrgica, têxtil, alimentos, distribuição, e-commerce e agronegócios, tendo espaço para comercializar muito mais.

Uma parceria bacana que vale a pena ser destacada é a firmada com escritórios de engenharia e arquitetura, onde o profissional acompanha e ajuda o interessado na escolha da melhor opção de terreno e a loteadora dá o projeto, uma maneira de acelerar a ocupação e garantir o padrão construtivo.