Novidades na Persianas Garcia

Em 1994, nascia em Americana a Persianas Garcia, uma empresa fundada pelo empreendedor Álvaro Garcia, que ao longo dos anos construiria uma história de sucesso, baseada em oferecer produtos de qualidade aos clientes. Atuando no mercado atacadista, além de persianas, a fábrica se especializou na confecção de cortinas e tecidos.

Em abril, a família Garcia viveu mais um marco na história da empresa. Além do aniversário do fundador, que acaba de celebrar 61 anos, eles inauguraram a nova estrutura operacional, composta por mais de sete mil metros quadrados de construção. Com a união do empreendimento em um só local, agora estoque, montagem e show room estão no mesmo endereço, proporcionando assim mais eficiência e agilidade de atendimento.

Ambas as comemorações aconteceram na última terça-feira (26), na sede localizada na Avenida do Algodão, 289. A celebração foi com festa e contando com a presença de colaboradores e alguns convidados especiais. Bebida gelada e delícias gastronômicas marcaram o encontro, com direito a show especial da dupla sertaneja Ricardo & João Fernando. Confira nas fotos como foi esse marco.

A dupla Ricardo e João Fernando

Beto, Guilherme e Davi Lahr

07 Camila Demarchi e Lucas Cunha.JPG

Jairo Bertie e Fernando Pinezi

Alexandra Burger da Silva, Cida Fortunato e Renata Rocha

Leila e Valdir Lima

Alexandra Burger da Silva e Mateus Burger

EVENTO PERSIANAS GARCIA (25).JPG

Gabriela, Gustavo e Matheus Henrique – EVENTO PERSIANAS GARCIA (9).JPG

Jo Garcia, Alexandra Burger da Silva, Cida Fortunato e Renata Rocha

Zé e Alexandra Burger da Silva – EVENTO PERSIANAS GARCIA (33).JPG

Os proprietários, Álvaro Garcia e a esposa Josy

Gustavo e Bárbara Garcia

03 Gabriela Garcia Rosolen e Marcel Rosolen.jpg

Matheus Henrique Garcia, herdeiro caçula dos Garcia

PERSIANAS GARCIA

Endereço: Avenida do Algodão, 289 – Distr. Ind. Abdo Najar / Americana

Telefone: (19) 3461.0414

WhatsApp: (19) 99990.3926

Email: contato@persianasgarcia.com.br

Site: www.persianasgarcia.com.br

Instagram: @persianasgarciaamerican