Novidades do Colégio Objetivo de Nova Odessa e Sumaré

Com um delicioso café da manhã, preparado pela Maryara Buffet com todo carinho para mais de 500 famílias e 160 colaboradores, o Colégio Objetivo Nova Odessa e Sumaré reuniu toda sua comunidade escolar para compartilhar as novidades deste segundo semestre e as mudanças no projeto pedagógico para o próximo ano letivo.

Depois de 20 anos de uma parceria de grande sucesso com o Sistema Objetivo de Ensino, em 2025 as unidades passam a adotar todo o ecossistema de soluções educacionais da FTD Educação.

Além dos projetos bilíngue e socioemocional, o colégio também contará com o sistema de ensino, educação financeira e plataforma digital com inúmeros recursos tecnológicos para estudantes, famílias e equipe pedagógica.

Além das mudanças da marca e sistema de ensino, as unidades receberão investimentos de modernização e ampliação de salas de aula, laboratórios, biblioteca e infraestrutura. Novos projetos, como a Oficina das Finanças, Zoom Education, EAD Profissionalizante e a parceria com o Instituto Ayrton Senna, também estão entre as novidades para o próximo ano.

Com o encerramento da parceria, o colégio também passou a se chamar Colégio Conexão. “Minhas filhas são apaixonadas pelo colégio e professores, creio que ficarão ainda mais motivadas com as inovações apresentadas hoje, elas amam tecnologia” comentou Suzana Quirino, mãe de três alunas.

O colégio já está com matrículas abertas para 2025 e para obter mais informações é só entrar em contato pelo site cnxnovaodessa.com.br ou cnxsumare.com.br.

Mantenedora fala

“Há mais de 15 anos adotamos os livros da FTD e nos últimos três anos as soluções bilíngue e socioemocional. Foi uma escolha natural ampliarmos nossa parceria, pois ela trará grandes inovações para toda nossa comunidade escolar. Esta mudança é parte de uma evolução necessária em nossa trajetória, para oferecermos o que existe de melhor em soluções educacionais aos nossos estudantes e colaboradores”, declarou Keli Cristina Miano, diretora e mantenedora do colégio.

Diretor fala

“Conectar pessoas e transformar vidas é a nossa missão e fazemos isso através de uma educação que acolhe. O nome Colégio Conexão irá expressar ainda mais nossa essência, pois a conexão com estudantes e toda comunidade escolar é fundamental para o sucesso do projeto educacional de cada família”, disse Ricardo Silva, diretor administrativo do colégio.

Coordenadora fala

“Estamos realmente muito empolgados com tudo o que ofereceremos às famílias com os novos recursos pedagógicos em 2025. Não estamos apenas mudando, estamos evoluindo”, festejou Alessandra Ferri, coordenadora pedagógica.