Nova unidade da Imperatriz é inaugurada em Americana

Após 10 anos de história, a Imperatriz – loja de roupas femininas comandada pela experiente empreendedora Juliana Fernandes – abriu uma nova unidade no dia 18 de maio. Agora, além da loja da Rua Florindo Cibin, já está em funcionamento a unidade da Rua Fortunato Faraone, 382. A grande novidade do espaço é o departamento infantil, um sonho antigo da proprietária, que acabou aflorando com o nascimento da filha Antonella. Entre as marcas da Imperatriz Petit estão grandes nomes do segmento, como Roana, Nini e Bambini, Upi Uli, Vic Vicky, Infanti e Johnny Fox.

Após passar por quatro localizações, para Juliana, o novo espaço é o local ideal para receber as clientes com comodidade, em um lugar lindo e super bem localizado.”Hoje posso dizer que cheguei onde queria nesse quesito, a Imperatriz é a loja mais linda da cidade! A experiência visual que a cliente tem nessa loja é realmente diferenciada”, declara.

Conhecida por vestir com elegância pessoas que não abrem mão da qualidade, a loja é diferenciada, em especial pelo carinho com que a proprietária escolhe os detalhes. A inauguração foi badaladíssima, movimentou a cidade e teve organização de Amaury Hernandez. O destaque foi a recepção da carismática Antonella, que, mesmo bebê, foi simpática com os convidados como se entendesse que também era uma das anfitriãs. O LIBERAL marcou presença. Confira!

01 – As anfitriãs, Juliana Fernandes e Antonella – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Imperatriz +Petit está localizada na Rua Fortunato Faraone, 382 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Ariane Corrêa Berggren com os filhos, Letícia Valentina e Oscarzinho e Amanda Moreira Joaquim – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Cleusa Fernandes e José Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Nice Costa e Luzio Oliveira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Irani Turqueto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Ellen Sales e Paula Melosi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 Stephanie Bordon Trevizam e Fernanda Bordon Falcade – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Júlia Tedeschi e Winícius Fernandes com Antonella – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 Maria Eduarda Cosin e Juliana Jacometo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

11 Comemorando mais um empreendimento de sucesso o casal Lucas Oliveira e Juliana Fernandes – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

12 Comemorando mais um empreendimento de sucesso o casal Lucas Oliveira e Juliana Fernandes com a filha, Antonella – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Imperatriz

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 382

Redes Sociais: @lojaimperatriz e @imperatriz_petit

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Telefone/WhatsApp: (19) 98214-5679.