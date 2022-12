NJE realiza 20ª edição do Happy Business

Não é de hoje que o NJE (Núcleo dos Jovens Empreendedores) de Americana faz diferença em nossa região. Criado dentro do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), ele cumpre bem o papel de projetar novas lideranças e fomentar bons negócios. Entre as muitas ações do grupo, o Happy Business é uma das que promovem os melhores resultados.

O encontro é feito de maneira descontraída e, inclusive, é por essa razão que ganhou esse nome, afinal, possibilita uma interação muito grande entre os participantes. A sua 20ª edição aconteceu recentemente no Villa Harmonia, em Nova Odessa, e reuniu mais de 90 pessoas entre empresários, organizadores, apoiadores e parceiros.

Basicamente, a dinâmica do evento aconteceu da seguinte maneira: primeiro, a organização sugeriu três rodadas de negócios, onde cada empresário teve a oportunidade de apresentar um pouco sobre o seu empreendimento. Dessa maneira, os participantes foram se misturando e todos falaram durante pelo menos um minuto, com a troca de cartões em seguida.

Curiosamente, como o objetivo do evento é que o máximo de pessoas possam conversar, a ausência de cadeiras para todos não é um acaso, mas sim um incentivo para que as pessoas circulem. “Para nós, o ponto alto do evento é quando percebemos que no próprio happy business diversos negócios vão acontecendo”, comenta o coordenador do NJE, Pedro Marin.

Como o Grupo Liberal apoia há muito tempo a iniciativa, claro, nós estivemos por lá acompanhando. Confira!

