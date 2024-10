Segundo proprietários, as franquias estão em expansão e em breve anunciarão novas unidades

Após inaugurarem a primeira unidade do Market4U, em Americana, em dezembro passado, no Colline Residencial, o casal André e Ana Paula Formigoni não demorou muito para implementar mais uma unidade do minimercado de condomínios. Assim, em agosto, o Residencial Ambrósio, em Santa Bárbara d’Oeste, ganhou sua unidade.

Agora, mais um condomínio em Americana conta com o benefício de ter uma unidade administrada por eles como franqueados, desta vez o Condomínio Residencial Bosques da Itália. Segundo os proprietários, a experiência adquirida desde a primeira unidade tem ajudado a oferecer cada vez mais produtos e serviços de qualidade, mantendo o padrão Market4U, que já é indiscutível, inclusive sendo reconhecida como a maior rede de minimercados da América Latina.

“O market4u conta com o apresentador Celso Portiolli como um de seus sócios e embaixador da marca, o que traz ainda mais credibilidade e visibilidade à rede”, declararam. De acordo com eles, as franquias estão em expansão e em breve anunciarão novas unidades. “Já estamos em negociação”, comemoram.

O LIBERAL esteve presente registrando a recente inauguração. Para quem se interessou pelo assunto e deseja saber como funciona para ter uma unidade dentro de um condomínio, entre em contato pelo email adm.aacomercial@gmail.com.