Meeting de corretores do Altos da Paulista

Na última segunda-feira (7), a Construtora Sega promoveu um meeting muito especial para apresentar aos corretores das Imobiliárias M. Politano e Estar todas as novidades do Altos da Paulista Residencial, que será lançado oficialmente no próximo dia 17.

O evento aconteceu no Hotel Florença e começou com um delicioso café da manhã. Após uma breve integração, os convidados seguiram para a apresentação feita pelo diretor da Construtora Sega, Marcel Sega.

Depois de conhecer todos os detalhes do empreendimento mais aguardado de todos os tempos e com uma das melhores localizações da cidade, os profissionais tiveram a oportunidade de participar de uma palestra ministrada pela mentora de negócios, Aline Salvi, que falou sobre comportamento, trazendo dicas importantes para os profissionais se destacarem no mercado imobiliário.

Cerca de 50 corretores participaram do encontro e sentiram toda a valorização que a Sega, empresa que tem no histórico 18 anos com entregas de altíssima qualidade na cidade e região, faz questão de ter com a classe.

Agora, é aguardar pelo grande lançamento. Até aqui, 50% dos apartamentos já estão pré-reservados e, pelo que o LIBERAL apurou, até dia 17 os valores são diferenciados.

Sobre o Altos da Paulista

Localizado na Avenida Paulista, 900, em Americana, entre os bairros Colina e Werner Plaas, o Altos da Paulista será um empreendimento com 80 apartamentos exclusivos, de 112m², muito bem distribuídos, com quatro opções de plantas, entre outros benefícios.