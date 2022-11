Loja natura do Tivoli Shopping abre suas portas

Com o sucesso da loja da Rua 30 de Julho, 258, surgiu o projeto de abrir uma no shopping

Nos últimos tempos, o Tivoli Shopping tem expandido suas operações, e certamente uma das mais aguardadas pelo público do empreendimento era a unidade da Natura.

Charmosa e localizada em um dos corredores mais movimentados do shopping, a loja é da empreendedora e empoderada Sirclei Fatoretto. Conhecida na região por ter sido colaboradora e gerente de negócios da Natura por 28 anos, em 2019 ela abriu a sua 1ª unidade, no Centro de Americana, e agora celebra mais essa conquista.

Com o sucesso da loja da Rua 30 de julho, 258, surgiu o projeto de abrir uma no shopping, sonho realizado no dia 11 de novembro. Mais um marco na história de vida de Sirclei, que sempre foi uma mulher visionária. Belíssimo, o espaço tem assinatura do arquiteto e diretor da Studio Fattore, Lucas Fatoretto, que é filho de Sirclei e ajudou a mãe a realizar mais esse sonho.

Além de oferecer aos clientes a experimentação sensorial dos produtos, a linha oferece a linha completa da marca, conhecida por disponibilizar produtos de qualidade, sustentáveis, tecnológicos e com ótimo custo/benefício.

A inauguração foi animadíssima, recebeu cerca de 300 pessoas e devido ao lançamento a loja ainda está com promoções especiais em alguns produtos que chegam a ter 60% de desconto. O LIBERAL teve o prazer de registrar. Confira!

Dom Marco Di Benedetto e Sirclei Fatoretto, proprietária da loja – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Cristiane Alfieri, representando o Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Andressa Pires, Cleide Fatoretto, Luana Fatoretto, Sirclei Fatoretto, Lucas Fatoretto, Debora Altman e Danilo Araújo – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Maria Luceia Lino, Ana Cláudia Cavadas de Oliveira e Dola Lorenz – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Cidinha Freitas e Maria Vania Santana – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Elza Cassitas Sferra – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Sirclei Fatoretto ladeada por sua equipe – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

A loja Natura do Tivoli acompanha o horário de funcionamento do Shopping – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Beto Malagutti e Marli – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Juliana e Ana Claudia Cavadas – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Maristela Costa e Dener Costa – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Nethelyn Piovesan e Caroline Xavier – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Loja Natura – Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Vila Mollon 4

Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h

Instagram: @bellasinatura