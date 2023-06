Let’s Eat realiza mais uma edição do Guenta Burger

6ª edição do evento envolveu as 17 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo e contou com a participação de 80 pessoas

No dia 28 de maio foi celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer. Para celebrar a data, a rede Let’s Eat promoveu o 6º Guenta Burger.

Em mais uma edição, o evento envolveu as 17 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo e contou com a participação de 80 pessoas, sendo um finalista por cidade.

A grande final, pela segunda vez, aconteceu na unidade de Americana. O vencedor do desafio de comer o combo, formado por 6 hambúrgueres (totalizando 1,3 kg), 100 gramas de batata frita e uma coca-cola zero (lata), foi o competidor de Piracicaba, Felipe Haupt. Em apenas 2 minutos, 52 segundos e 93 milésimos, ele devorou todo o combo, seguido por Lucas Malacrida, de São Carlos, e do competidor de Rio Claro, Icaro Santiago.

Confira um pouco de como foi esse dia, lembrando que no portal do LIBERAL trazemos fotos de todos os finalistas presentes no evento.