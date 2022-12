Próxima a completar sete anos de mercado, a Vie Privilège Clinique tem investido muito em tecnologia, portanto, não surpreende o fato de a clínica ter se tornado uma referência nesse segmento no interior de São Paulo. Marcando esse momento de revolução, o espaço comandado pelo médico doutor Amarilho Soares Júnior e por Carlos Scanholato, acaba de trazer para Americana dois equipamentos que prometem revolucionar e inovar.

O Discovery Pico (são apenas 8 aparelhos no Brasil e o da Vie é o único na região) é a mais potente plataforma de laser do mercado, enquanto o Lavieen é um laser de Thulium, sub-ablativo, que atua no estímulo do colágeno.

Para apresentar as novidades aos clientes, eles promoveram um encontro na charmosa clínica, localizada na Rua Vital Brasil, 168, Jardim Girassol. Entre os pontos altos da noite, impossível não citar o vídeo de apresentação sobre beleza natural, estrelado por doutor Amarilho, com a participação de algumas clientes.

Com o mote “Bem-vindo ao novo, viva sua beleza!”, o conteúdo trouxe algo que todos sabem que é a filosofia da clínica: utilizar as novas tecnologias a favor da beleza natural. Comovente, o vídeo emocionou os presentes, causando grande impacto, além, é claro, de despertar o desejo de usufruir das novidades. Cerca de 45 pessoas participaram do encontro. Confira!