Lançamento do Vila Botanique

Com um projeto de casas individuais, empreendimento será instalado no Werner Plaas, ao lado do Americana Mall, o aguardado shopping americanense

O Vila Botanique acaba de ser lançado em Americana e mesmo recente já movimenta o mercado, o que na realidade não surpreende, afinal, tendo a Construtora Sega assinando o empreendimento e a M Politano Desenvolvimento Imobiliário à frente das vendas, só poderia ser sucesso.

Com um projeto de casas individuais, ele será instalado no Werner Plaas, ao lado do Americana Mall, o aguardado shopping americanense. Além da localização privilegiada (fácil acesso às principais rodovias que ligam a cidade à Região Metropolitana de Campinas), o condomínio não ganhou esse nome por mero acaso.

O Vila Botanique terá uma vista encantadora para a natureza. Instalado em uma área com mais de 55 mil metros quadrados ele é perfeito para famílias modernas que querem morar com conforto. O Grupo Liberal acompanhou o lançamento do decorado, instalado na Rua Pernambuco, 1.159, Vila Nossa Senhora de Fátima. Exclusivo para convidados, o evento contou com a presença das equipes de vendas e dos empresários envolvidos no empreendimento.

Ao som do grupo Bravo Electro e muito bem servidos pelo buffet Madressilva, os presentes puderam conferir todos os detalhes de como serão as casas. Confira nas fotos quem passou por lá, lembrando que em nosso portal temos fotos exclusivas do espaço.

Sobre as casas

O projeto contempla integração total dos ambientes sociais: cozinha, sala de TV, gourmet, quintal, e opções com três ou quatro dormitórios, suíte, e duas vagas de garagem. Com infraestrutura completa ele conta com portaria com clausura, fiação subterrânea, academia, quadras de beach tênis e areia, piscinas, salão de festas, play-ground, pomar e pet place. Além disso, as casas terão preparação para sistema de automação, infraestrutura para instalação de aquecimento solar, terraço com churrasqueira a gás, aespaço de quintal, lavabo, dispensa e garagens.

Casa Decorada do Vila Botanique e Plantão de Vendas

Rua Pernambuco, 1.159, Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana

(19) 99777-9848

Site: vilabotanique.com.br