O dia 8 de agosto de 2024 ficará marcado na história do Selo Musical +Um Hits, data em que a empresa, cuja missão é produzir e gerenciar a carreira de novos artistas musicais, foi oficialmente lançada. O evento aconteceu no espaço Royal Garden, em Americana, e reuniu um público com aproximadamente 600 pessoas, que curtiram grandes shows de artistas como Do Prado, Elephant Run e Chococorn and the Sugarcanes, todos assinados com o Selo Musical +Um Hits. Além deles, também houve a participação da banda convidada Bojo 77, que abriu a noite com muita animação.

Com uma proposta ousada, o Selo promete impulsionar artistas da região com pouca visibilidade. Para isso, conta com o trabalho de figuras conhecidas e atuantes do universo underground americanense, como os empresários Gustavo Sartori Barba, Marcos Leite e José Guilherme Padovani, que prometem romper barreiras e trazer à luz grandes talentos, dos mais variados gêneros musicais.

O LIBERAL esteve presente, registrando essa noite especial e publica na edição de hoje alguns cliques, lembrando que, para quem deseja saber mais sobre o Selo Musical +Um Hits, basta seguir o Instagram @maisumhits.