Lançamento do Renault Kwid E-Tech

Semana passada, a Renault Andreta de Americana preparou uma noite especial para apresentar aos clientes a maior novidade do ano: a apresentação do novo Renault Kwid E-Tech, que é 100% elétrico. Considerado um dos grandes lançamentos do mercado, o carro é realmente diferenciado e encanta quem olha! Não por acaso, uma das frases mais citadas das peças publicitárias é que “a evolução elétrica está nas ruas”.

Com tecnologia desenvolvida nas pistas de Fórmula 1, o automóvel une sustentabilidade e tecnologia, mantendo como característica o design inovador e as linhas marcantes do carro, além de um pacote completo de segurança e muito conforto para o motorista e passageiros. Em resumo, para quem está em busca de um carro novo, vale a pena conhecer o modelo de perto. Falando nisso, na Andreta, ele já está disponível para test drive! Portanto, não deixe de passar por lá para conhecer.

O novo Renault Kwid E-Tech é 100% elétrico – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

A gerente da loja, Bruna Ceotto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Karina Fassi, Diego Oliveira e Iolanda Camargo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Jhonatan Rodrigues, Bianca Carmo e Daiane Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luiz Carlos de Souza Correa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Vitor Battaieiro, Renata Hergert e Thiago Dantas – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Toda equipe espera por você – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Evento de lançamento contou com a participação da rádio Gold – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Bruna Ceotto com Jhonatan Rodrigues, Bianca Carmo e Daiane Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Moderno, sua autonomia é de 298km – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

5 coisas que você precisa saber sobre o carro

Tem autonomia de até 298km;

Possui três modos de carregamento (tomada comum, wallbox ou em um posto de carregamento rápido);

Faz mais economia por KM rodado, inclusive, tem um dos melhores índices de eficiência energética do mercado;

Zero ruídos, sem vibrações e sem necessidade de troca de marchas;

Alia tecnologia e segurança;

Renault Andreta

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.499

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h

Telefone: (19) 3478 9797

Instagram: @renaultandretaoficial