Lançamento do livro Impulsione e Transforme sua Gestão Financeira

Na última segunda-feira (7), o diretor da JM Consultoria, Jarbas Martins, lançou seu terceiro livro, “Impulsione e Transforme sua Gestão Financeira”, editado pela Gráfica Paineiras. A obra faz parte de uma coleção planejada para cinco livros, com previsão de conclusão até 2030. Antes deste lançamento, o consultor em gestão de negócios publicou “Impulsione e Transforme seu Negócio” e “Impulsione e Transforme suas Vendas.”

Especialista no desenvolvimento de estratégias organizacionais para empresas, Jarbas Martins possui um vasto currículo, com mais de 20 anos de experiência apoiando empresários no planejamento estratégico. Sua empresa, a JM Consultoria, atende atualmente mais de 200 negócios e conta com uma equipe de quase 50 consultores.

“O livro Impulsione e Transforme sua Gestão Financeira é um compilado da experiência que adquiri ao atender mais de 500 empresas ao longo de quase 20 anos como consultor em gestão estratégica de negócios”, destacou o autor.

Destinado a empreendedores, empresários, gestores financeiros e profissionais de diversas áreas interessados em compreender o impacto de uma boa gestão financeira, o livro é, para Jarbas, um guia prático e uma ferramenta de trabalho indispensável. “Use-o para impulsionar e transformar a gestão financeira do seu negócio, obtendo uma visão clara dos seus resultados, o que facilitará e tornará suas decisões mais eficazes”, afirmou o autor.

O lançamento ocorreu no Beppo, em Americana, e reuniu cerca de 100 pessoas, incluindo empresários, gestores, clientes da JM Consultoria e parceiros. O LIBERAL esteve presente para registrar o evento. Confira!

Sobre o livro

De acordo com Jarbas, o objetivo de criar essa coleção é auxiliar os empresários em suas jornadas diárias, que são frequentemente marcadas por desafios econômicos, políticos e sociais. O livro, distribuído em seis capítulos, apresenta uma leitura prática, rápida e de fácil compreensão, descrevendo métodos e ferramentas que os empresários podem adotar para obter uma visão clara de seus negócios e identificar o que precisa ser aprimorado.

Depoimento do autor

“Tenho acompanhado de perto as dificuldades de muitos empresários em entender se o seu negócio é viável, atrativo e de fato rentável, ou se eles estão apenas trabalhando para pagar contas. Diante da correria do dia a dia, muitos não conseguem dedicar tempo para avaliar estrategicamente o que realmente impacta a empresa e o que pode efetivamente ajudá-los. Uma gestão financeira simples, mas eficiente, pode fazer toda a diferença.”

Seis pontos-chave que você aprenderá com o livro

1) Como realizar um bom controle financeiro

2) Análise de rentabilidade do negócio

3) Como elaborar um orçamento empresarial

4) Identificar o ponto de equilíbrio

5) Análise de fluxo de caixa

6) Compreensão do Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Todos os livros podem ser baixados gratuitamente no site: www.jmsconsul.com.br/livros