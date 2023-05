Lançamento do Jardim dos Manacás 2, em Santa Bárbara

Desde sexta-feira passada (5), a população de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e região está com uma oportunidade imperdível: adquirir um lote no Jardim dos Manacás 2, um lançamento da AVT Incorporadora, que já tem 12 anos de mercado.

O empreendimento está situado ao lado do Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste, uma excelente localização, próximo a tudo que se precisa, como acesso ao comércio e às principais rodovias. Os lotes disponíveis são comerciais e residenciais, a partir de 175 m².

O melhor de tudo é que o empreendimento segue a fama da incorporadora de oferecer facilidades no pagamento. Além disso, como as obras estão aceleradas, o loteamento tem previsão de entrega para apenas 24 meses. Em resumo, com infraestrutura completa – água, luz, asfalto, área verde e paisagismo -, o Jardim dos Manacás 2 chegou para realizar sonhos. Durante todo final de semana, cerca de 200 pessoas passaram pelo plantão de vendas e o Grupo Liberal esteve presente no sábado, registrando o movimento. Confira!