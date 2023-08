Lançamento do condomínio Altos da Paulista

Evento teve público rotativo de 100 pessoas, que passaram para conhecer um dos lançamentos mais aguardados do ano

A apresentação oficial do Altos da Paulista Residencial para os clientes foi um grande sucesso. O evento, realizado há uma semana, levou um público rotativo de 100 pessoas, que passaram para conhecer de perto um dos lançamentos mais aguardados do ano em Americana e região.

Conforto, modernidade e conveniência são características que definem bem o empreendimento da Construtora Sega. Além disso, a ótima localização, somada aos espaçosos apartamentos (112 m²), são razões fortes para adquirir uma unidade.

Destaque para a flexibilidade de quatro plantas diferentes, o que atende às necessidades individuais e familiares de cada morador. Além dos espaços internos luxuosos, o Altos da Paulista oferece uma área social completa para lazer e diversão, com piscina aquecida, salão de festas, espaço fitness, espaço kids, quadra de areia e quiosque com churrasqueira.

O LIBERAL acompanhou o lançamento do decorado, lembrando que a comercialização das unidades está sendo feita pelas renomadas imobiliárias M Politano e Estar, e a previsão de entrega do residencial é 2027. Mais informações no site www.construtorasega.com.br.

Mais sobre o empreendimento

Com 80 apartamentos e uma única torre, sendo quatro unidades por andar, cada imóvel terá de duas ou três vagas cobertas, com preparação para carros elétricos, fechadura inteligente, aquecimento a gás, ar-condicionado e muito mais.

Apartamento Decorado Altos da Paulista

Endereço: Avenida Paulista, 900, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Americana

Instagram: @construtora_sega

Mais informações: (19) 3461-0415.