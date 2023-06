Desfile apresentou as novidades da coleção outono/inverno no Terras de Santa Bárbara

Com a queda das temperaturas, renovar o guarda-roupa se torna quase uma necessidade para quem gosta de andar sempre alinhado com as tendências. Para apresentar as novidades da coleção outono/inverno, a Cristiantex promoveu um badalado desfile de lançamento, realizado em um salão de eventos no Terras de Santa Bárbara. Cerca de 200 pessoas prestigiaram a iniciativa.

Na passarela, muito couro ecológico, um tecido clássico e atemporal que chegou com força nas cores neutras para compor jaquetas e conjuntos poderosos. Outra tendência super em alta são as peças metalizadas (especialmente em prata), uma escolha glamourosa que as fashionistas amam e que se apresenta em acessórios, bolsas e sapatos. Para os pés femininos, as botas estilo western fazem sucesso. Casuais, descoladas e com design inconfundível, os modelos conseguem transformar qualquer look mais básico em uma verdadeira ocasião.

Em resumo, os convidados do evento puderam conferir o que há de melhor no momento quando o assunto é moda. O Grupo Liberal esteve presente registrando. Confira!

10 Júnior Vivo

Adila Amaral e Igor Santiago – DESFILE CRISTIANTEX (117).JPG

Adriana Daniel Machia e Marcelo Machia – DESFILE CRISTIANTEX (115).JPG

Aline Lacerda, Nathalia Rossi, Marlene Fernandes e Mayara Almeida – DESFILE CRISTIANTEX (90).JPG

Annanda Lopes – DESFILE CRISTIANTEX (57).JPG

Beto Gabriel e Dior Nascimento – DESFILE CRISTIANTEX (64).JPG

Daiane Longo – DESFILE CRISTIANTEX (93).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (149).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (163).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (171).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (174).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (178).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (180).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (183).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (186).JPG

DESFILE CRISTIANTEX (191).JPG

Dirce Campagni – DESFILE CRISTIANTEX (53).JPG

Edirleia Coscrato e Bruno Freitas – DESFILE CRISTIANTEX (60).JPG

Elaine Manzini e Jean Gomes – DESFILE CRISTIANTEX (26).JPG

Evandro Felix – DESFILE CRISTIANTEX (106).JPG

Ewerton e Débora Liasch – DESFILE CRISTIANTEX (161).JPG

Fábio Souza, Fernanda Souza Gonçalves Melo e Wellington Lima – DESFILE CRISTIANTEX (70).JPG

Francieli Alini – DESFILE CRISTIANTEX (44).JPG

Isa Pavesi – DESFILE CRISTIANTEX (84).JPG

Isabeli Marques e Gustavo José – DESFILE CRISTIANTEX (46).JPG

João Auro de Oliveira – DESFILE CRISTIANTEX (74).JPG

Júlia Ciconi – DESFILE CRISTIANTEX (38).JPG

Lorena Rodrigues das Neves e Bruno Vitor das Neves – DESFILE CRISTIANTEX (148).JPG

Lúcia Bianchi e Rosilda Camargo com Etelvina Eliane Pereira – DESFILE CRISTIANTEX (9).JPG

Marcos Lima e Mariane Lima – DESFILE CRISTIANTEX (129).JPG

Maria Bertanha – DESFILE CRISTIANTEX (97).JPG

Marlene e Vanderlei Pradal – DESFILE CRISTIANTEX (12).JPG

Parte da equipe Cristiantex – DESFILE CRISTIANTEX (22).JPG

Parte da equipe Cristiantex – DESFILE CRISTIANTEX (25).JPG

Patrícia Soares e Natália Ribeiro – DESFILE CRISTIANTEX (109).JPG

Paulo Fernando Maciel e Edineia Maciel – DESFILE CRISTIANTEX (80).JPG

Rafaela Pradal e Valéria Ferreira – DESFILE CRISTIANTEX (6).JPG

Roana Joyce – DESFILE CRISTIANTEX (50).JPG

Rodrigo Vloss – DESFILE CRISTIANTEX (156).JPG

Rosangela Aparecida Setti e Marcos Roberto Setti – DESFILE CRISTIANTEX (100).JPG

Silviani Pereira, Thalita Ribeiro e Elisangela Cristina Benedito – DESFILE CRISTIANTEX (2).JPG

Taina Vicentim e Maria Flor – DESFILE CRISTIANTEX (142).JPG

Thiago Gessolo – DESFILE CRISTIANTEX (67).JPG

01 José Mário Biela e Cristina Biela, proprietários da Cristiantex.JPG

jpeg

03 Lucinea Faria.JPG

04 Fernando Faria

05 Rafaela Pradal

06 Vanessa Peres

07 Rafael Duela

08 Luana Peixoto

09 Parte das colaboradoras da Cristiantex

Sobre a Cristiantex

Atuando há 44 anos, a Cristiantex é uma loja de departamento completa, que atende a necessidade de toda família. Totalmente setorizado, o empreendimento oferece artigos de papelaria, móveis, roupas, calçados, eletrônicos, presentes, produtos para bebês e mais uma infinidade de produtos.

Loja Cristiantex Ltda

Endereço: Rua Recife, 600, Cidade Nova, Santa Barbara d’Oeste

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, e aos sábados, das 8h30 às 17h.

Telefone: (19) 3457-9100

Celular/WhatsApp: (19) 99215-8463

Redes sociais: Cristiantex Magazine (Facebook) e Instagram: @cristiantexmagazine