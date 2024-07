Há exatamente uma semana, em mais uma celebração pelos 80 anos do HSF (Hospital São Francisco), houve o lançamento da edição celebrativa da revista “HSF 80 Anos – Cuidando de Gerações”. A publicação autossustentável teve tiragem de 1.000 exemplares com projeto gráfico e diagramação da NogCom e impressão gráfica da Nogueira. Já a redação contou com a participação do próprio senhor Douglas Apparecido Guzzo, provedor de 1999 a 2017 e presidente da gestão 2017 a 2026, além de Vanda Luiz, secretária executiva do HSF e da equipe da agência.

Excepcional, a publicação é um convite a mergulhar em mais de oito décadas de uma das instituições mais respeitadas e icônicas da história americanense. Segundo os idealizadores, entre a elaboração e o encerramento do projeto foram dois anos de muita pesquisa e dedicação até chegar ao resultado de 60 páginas. O conteúdo é um registro dos acontecimentos passados, tendo como um dos objetivos permitir à sociedade atual entender a importância do hospital e o que ele representa como base para um futuro amarrado pela tecnologia.

Com custo zero, a revista contou com o apoio de 22 anunciantes. O lançamento foi realizado no espaço do novo ambulatório do hospital e contou com momentos muito especiais, como o discurso do presidente, anúncios importantes, homenagens e surpresas, como a preparada pelo médico Dr. Antônio Omar Abdel Latif, que presenteou o presidente com duas camisas muito especiais. A primeira, do Corinthians, autografada por um jogador que assistiu ao parto do seu filho no HSF e a segunda com a logomarca do HSF 80 anos escrito “Vamos vestir a camisa do Chiquinho”. Em resumo, foi um momento importante, que merece ficar registrado, e o LIBERAL marcou presença na manhã festiva. Confira!

01 A equipe operacional HSF em um clique histórico – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG A diretoria, Wilson Luiz Santarosa, Aristides Forti, André Alves Pereira, Carlos Soares Sobrinho e Douglas Apparecido Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG A equipe médica do HSF com alguns diretores – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Adilson Vascon e Bolivar Sanchez – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Aline Barbosa – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Ana Hijano e Marcelo Nogueira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG André Augusto Vicente – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG André Lauar de Moraes e Douglas Apparecido Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG André Lauar de Moraes – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Aristides Forti e Evandro Forti – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Daniel Bassette, Everaldo Bassete e Fábio Bassette – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Daniel e Fábio Bassete – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Donizetti Leite e José Luiz Leme da Fonseca – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Douglas Apparecido Guzzo e Chico Sardelli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Douglas Apparecido Guzzo, Eduardo José Pereira e Maxwell Nogueira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Douglas Apparecido Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Eduardo Noronha – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Eduardo Pereira e Wilson Luiz Santarosa, diretor financeiro – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Geraldo Silvestrini – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Gilmar Gimenez e Carlos Soares – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Henrique Quirino – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Icaro Molon Rigo, Maria Eduarda Dainese Pereira, Douglas Apparecido Guzzo, Rafaela Dainese Pereira, Lucca Bosco Santa Rosa e Eduardo José Pereira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG João Colosalle, editor chefe do LIBERAL – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG José Chavare entre Josimeire e Josi – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Marcelo Nogueira e Douglas Apparecido Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Marcelo Rodrigo e Karina Alves – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Marcelo Rodrigo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Marco Antônio – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Maria Júlia e Frederico Schneider – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Marina Miranda e Donizete Borges – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Mario Bazanelli Junqueira Ferraz e Douglas Apparecido Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Meire Chavare, José Chavare, Douglas Apparecido Guzzo e Josi Chavare – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Miriam Corrêa Barros – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi e o prefeito Chico Sardelli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Odir Demarchi e Douglas Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Paulo Cappeloza – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Responsáveis pela publicação, Maxwell Nogueira, Fabiana Aranha Nogueira, Vanda Luiz e Douglas Apparecido Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rhaiane Mercante, Regiane Cristina Alves, Marcia Aparecida Riquena Munhoz e Daniele Pereira de Abreu – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Roberto Rezende e Márcia Riquena, Cláudia Carrara e Edilma Beteti – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rodolfo Carvalho – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Rogério Panhoca – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Sérgio Toloi e Mariel Guzzo Toloi – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Sergio Toloi, Mariel Rosa Guzzo Toloi, Marly Rosa Guzzo, Douglas Apparecido Guzzo, Adriana Guzzo Zapia, João Batista Zapia e Solange de Campos Reis Rosa – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Solange Rosa e Marly Guzzo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG Wagner Carlos Ribeiro, Douglas Apparecido Guzzo, Mariel Rosa Guzzo Toloi e Sergio Toloi – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Do projeto até a impressão (lançamento), nos deu uma plena noção das dificuldades e importância dos colaboradores espontâneos (empresários e sociedade). Ao ver a revista pronta e ao entregar o 1º exemplar, a emoção agregou e muito às outras emoções ao longo dos meus 87 anos”. Douglas Apparecido Guzzo, presidente do HSF

Destaques da manhã

Na data do evento foi realizada a apresentação da cabine de autoatendimento, uma inovação tecnológica que servirá como auxílio de triagem nas consultas médicas do ambulatório, onde o paciente, de forma autônoma, poderá aferir os sinais vitais (pressão arterial, peso, altura e temperatura). Outra informação importante compartilhada foi a implantação do novo serviço de endoscopia e colonoscopia, com funcionamento previsto para iniciar a partir da próxima sexta-feira (12), sob a coordenação médica da equipe do HSF. Para a implantação do serviço, houve a colaboração técnica do Hospital Albert Einstein, com apoio do empresário Roberto José Faé.