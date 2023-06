Com 10 anos de experiência no mercado de limpeza de vidros, pós-obra, tratamento de pisos e pedras com a Glass Limpeza, o empresário Rafael Silva se uniu ao amigo Rafael Francischangelis para lançar a Glass Casa. Diferenciada, a proposta da empresa é a terceirização de serviços de limpeza, tendo como destaque a qualidade da marca Glass, além de método de trabalho eficiente e atendimento personalizado. O foco do empreendimento vai desde a atuação em residências até em escritórios e empresas.

O lançamento da Glass Casa, que já está em operação, aconteceu no espaço Os Visitantes Hamburgueria. Cerca de 60 pessoas prestigiaram o evento, entre amigos, parceiros, autoridades e figuras públicas de Americana. Para a realização do lançamento, a Glass Casa contou com apoio de Os Visitantes, Vox 90, Khaled, Carpetex, Massa na Caveira, AB Contabilidade, Sucos Life, Mille Cuca, Ceboletti, Imperial Barber Shop, Campiotti & Frezzarin, Vagas 019 e SNA Marketing Digital. Confira!

01 Os empreendedores, Rafael Francischangelis e Rafael Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Jota Júnior e o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Guilherme Vital, Thiago Martins e Márcio Leal – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Ricardo Suzigan, Nathália Faé Tenani e Alex Ferreira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Rodrigo Francischangelis e Teo Feola – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Erick Sasse e Adoan Peixoto Queiroz – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Pablo Dechen e Sheine Maia – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 Rogério Succi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Rafael Francischangelis e Carolina Nardi Francischangelis – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 Adriele Silva e Thiago Sasse – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

11 Aline Barreira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

12 Ubiratan Campiotti, Rafael Francischangelis e Rafael Frezzarin – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

13 Jair Júnior, Ariane Santos, Caroline Chagas e Angélica Furlan – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

14 Marcelo Barbosa e Natália Nicoletti – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

15 Marcelo Petine e Michaele Lobo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

16 Paula e Rodrigo José – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

