A La Messon Intimates inaugurou há uma semana na Avenida Fortunato Faraone, 109, em Americana e já é um grande sucesso! O empreendimento é fruto do sonho das empreendedoras Jô Moumesso e Nathália Moumesso Bisson, que além de mãe e filha são conhecidas por serem grandes amigas e agora ganham mais uma relação: a de sócias. O nome, La Messon Intimates, tem um significado muito especial e foi pensado em detalhes. O La, no começo, e o Intimates no final, são para dar um toque e remeter aos produtos que vendem (lingeries, beachwear e sleepwear). Já o Messon é a junção dos sobrenomes da Nathália.

Como sempre tiveram afinidade com moda feminina e lingerie, a decisão de abrir a loja acabou sendo bem natural, embora a agilidade com que prepararam tudo tenha surpreendido. “Decidimos em um dia e, no outro, já estávamos indo atrás”, contam. Após um mês e 17 dias desde o início da execução da obra, o espaço saiu. Lindo e intimista, o layout foi inspirado em marcas consagradas e referências no mundo da moda. As empresárias contam que para o interior, a inspiração foi a marca internacional La Perla e para a fachada foi utilizado um estilo de arquitetura clássica, com boiseries e arandelas.

Diferenciado, o La Messon conta com atendimento personalizado e muito conforto. Além disso, as peças passam por curadoria e o acervo possui marcas exclusivas na região como La Rouge Belle, Água de Coco e Doux. Ainda assim, nomes fortes do mercado como Hope e Plié também estão à disposição dos clientes. Aliás, falando nisso, para o final de ano elas estão com ótimas opções para presentear os outros e se presentear como, por exemplo, calcinhas novas para a virada do ano, biquínis para as festas na praia e muito mais

E para quem gosta de promoções, fica a dica de que o espaço está com cashback em nome de algumas influenciadoras e ficará válido até o fim de dezembro. O LIBERAL esteve presente.

La Messon Intimates

Endereço: Rua Fortunato Faraone, 109 – Jardim Girassol, Americana

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h

Contato: (19) 99161-0643 (WhatsApp) e (19) 3013-1965 (fixo)

Instagram: @lamesson.intimates