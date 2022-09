Jubileu de Pérola da Tema

Empresa identifica problemas e fornece soluções a seus clientes, sempre visando o aspecto do custo e da preservação ambiental

Esse ano a empresa Tema Tecnologia em Meio Ambiente comemora 30 anos desenvolvendo atividades na área ambiental, junto a empresas de pequeno, médio e grande portes, tanto na região quanto em todo país.

Especializada em Consultoria, Assessoria e Análises Ambientais (Acreditação Inmetro), assim como em gerenciamento de resíduos sólidos e execução de obras, a Tema identifica problemas e fornece soluções a seus clientes, sempre visando o aspecto do custo e da preservação ambiental, além, é claro, de atender à legislação e às normas pertinentes.

Dentro desse contexto, por estar empenhada e comprometida com seus clientes, a empresa mantém funcionários altamente qualificados e atualizados com a tecnologia do setor. Tudo isso proporciona tranquilidade e segurança ambiental aos clientes e suas empresas.

Para comemorar o marco, no último sábado (17), a diretoria da Tema, presidida pelo idealizador da empresa, Laudinor Gonçalves da Silva, promoveu um evento muito especial, afinal, o Jubileu de Pérola merecia ser celebrado com festa. Estiveram presentes colaboradores, clientes, parceiros e a equipe do LIBERAL registrou. Confira!