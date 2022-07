Após mais de dois anos de obras, o Residencial Jacy, da Construtora Itajaí, em parceria com a Construtora Labutare, foi entregue há alguns dias em Americana. Localizado no Jardim da Balsa II, o condomínio é composto por 272 apartamentos, que agora já são sonhos realizados para muitas famílias que conseguiram sair do aluguel.

Mega positiva, essa parceria entre o empreendimento e a Prefeitura de Americana contemplou famílias cadastradas no programa habitacional do município, já que os imóveis receberam o status de HIS (Habitação de Interesse Social). Em outras palavras, isso quer dizer que houve subsídios provenientes dos governos estadual e federal, além do próprio município, o que, por consequência, reduziu o valor dos imóveis.

Vale lembrar que o Residencial Jacy faz parte de seis projetos do grupo Itajaí para o mesmo bairro, entre eles o do Residencial Janaína, que está iniciando as obras. O Grupo Liberal acompanhou a entrega, marcada por um misto de emoção e gratidão. Confira!

01 O Residencial Jacy é um condomínio de 272 apartamentos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

02 Silvio Nogueira, Luiz Zamperlini e Luiz Carlos Brito (Grupo Itajaí) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

04 Kléber Ferreira, Kelly Curciol Ferreira e José Almir Curciol (Lumes Gestão Imobiliária) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

05 Os primeiros moradores a receberem oficialmente as chaves, Janaine Laisa e Raphael de Angelo – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

06 O vereador e pastor, Miguel Pires falou sobre gratidão na cerimônia de entrega de chaves – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

07 Nataniel Vieira e Carlos Ramirez (Grupo Itajaí) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

08 Ney Duarte (coordenador de Vendas do Grupo Itajaí) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

09 Angélica, Heitor, Welliton Trindade (Labutare) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

10 Momento de discerrar a placa do Residencial Jacy com a presença de autoridades e proprietários dos apartamentos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

10 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Alan Jamassi com Benjamim e Mateus – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Caio Ortiz, Douglas Ferreira e Pedro Peol – Foto: Marcelo Rocha – Liberal









Laion Carraretto e Flávio Povoa (Liga Imóveis) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Simone de Oliveira Duarte – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

03 Fabio Renato de Oliveira (Secretário do Meio Ambiente), Luiz Carlos Cezaretto (Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano), Chico Sardelli (prefeito) e Odir Demarchi (vice-prefeito) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Sobre os apartamentos

– Foto: Marcelo Rocha – Liberal

O condomínio Residencial Jacy está localizado na Rua Rio Canindé, 397, Jardim da Balsa II, Americana, e conta com 272 apartamentos de 49 m², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço. Além disso, os 17 blocos oferecem salão de festa, parque infantil, campinho de futebol e área gourmet. Já a infraestrutura oferece redes de água e esgoto, águas pluviais, elétrica, iluminação externa, telefonia, interfones, pavimentação, guias, sarjetas e paisagismo.

