No dia 22 de julho, a Infinitus Odontologia inaugurou seu espaço em Americana. O empreendimento é de propriedade das empresárias e cirurgiãs-dentistas Raiane Zamboni e Thalita Caldeira Durães. Com vasta experiência no mercado, as amigas já são proprietárias de outras clínicas em Lençóis Paulista e Atibaia. Contudo, em Americana, tornaram-se sócias, se unindo em um projeto único. “Escolhemos Americana, pois, após uma pesquisa detalhada, sentimos a necessidade que a cidade tinha de ter uma clínica multidisciplinar de alto padrão. Americana precisava e merecia desse cuidado”, afirmaram elas para o LIBERAL.

Com o slogan “Transformando vidas através do sorriso”, estão entre os diferenciais do empreendimento o atendimento humanizado, com conforto e tecnologia de última geração. Para esta unidade, a Infinitus segue a mesma proposta das outras clínicas, com alta qualidade nos tratamentos, agilidade nos atendimentos e profissionais capacitados e experientes, prontos para atender todas as especialidades da odontologia, desde a reabilitação oral até a estética com implantes, próteses móveis e fixas, lentes de contato dental, facetas, clareamento, restaurações, profilaxia, cirurgias de gengiva, extrações, tratamento endodôntico (canal), harmonização facial, entre outros.

A inauguração recebeu em média 50 pessoas, entre familiares, amigos e colaboradores, para um coquetel especial. O LIBERAL registrou. Confira!

01 Os dentistas, Thalita Caldeira Durães, Rodrigo Caria e Raiane Zamboni – Foto: Leonardo Matos_Liberal A Infinitus Odontologia atende todas as especialidades da odontologia – Foto: Leonardo Matos_Liberal As sócias-proprietárias Thalita Caldeira Durães e Raiane Zamboni celebrando a alegria da inauguração – Foto: Leonardo Matos_Liberal Bruno Pozzi, Cristhiano Dias, Raudinei Maia e Fábio Gonçalves Pedroso – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Camila Moura Pedroso Gonçalves e Simone Pedroso – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Cláudio Schooder, o Leitinho, prefeito de Nova Odessa – Foto: Leonardo Matos_Liberal Clientes e amigos prestigiaram a inauguração – Foto: Leonardo Matos_Liberal Dora Duraes – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Leonardo Matos_Liberal Erika Moni e Erika Dias – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Flávio Felix – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Henrique Kraos e Jaqueline – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Proprietárias da clínica receberam clientes e amigos para celebrar o momento especial – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Proprietárias da clínica receberam clientes e amigos para celebrar o momento especial – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Equipamentos de última geração fazem parte da estrutura da mais nova clínica odontológica de Americana – Foto: Claudeci Junior_Divulgação Os casais Raudinei Maia e Thalita Caldeira Durães com Raiane Zamboni e Flávio Felix celebrando o marco – Foto: Leonardo Matos_Liberal Proprietárias da clínica receberam clientes e amigos para celebrar o momento especial – Foto: Leonardo Matos_Liberal Raiane Zamboni e Thalita Duraes – Foto: Claudeci Junior_Divulgação

Nosso diferencial é o atendimento humanizado, visando sempre o conforto e bem-estar dos pacientes. Além disso, oferecemos opções de parcelamento para facilitar o acesso aos tratamentos” Raiane Zamboni

Nossa maior preocupação é o bem-estar dos nossos pacientes, buscando sempre o conforto durante os atendimentos. Todos os tratamentos possuem garantia, e nossa prioridade é satisfazer as necessidades dos pacientes” Thalita Caldeira Durães

Infinitus Odontologia