de conveniência AmPm, que faz parte da maior rede de conveniência do Brasil - Foto: Leonardo Matos_Liberal

O casal Fernanda e Marcos Cavicchiolli tem no DNA o empreendedorismo e agora está com mais um desafio profissional. É que recentemente eles inauguraram em Hortolândia, no Posto Arena, no Jardim Amanda, uma unidade da loja de conveniência AmPm, que faz parte da maior rede deste ramo do Brasil, nos postos com a tradicional bandeira Ipiranga.

A loja ficou moderna e agradável, com grande variedade de bebidas e salgados para aquela paradinha rápida de quem está na correria do dia a dia.

Como já é de costume, a familiares e amigos do casal estiveram presentes na inauguração! Confira!