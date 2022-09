Inauguração do Vinum Tap no Welcome Center

Depois do sucesso do Vinum Wine Bar, inaugurado ano passado, e da excelente aceitação do Vinum Empório, inaugurado há alguns meses, os primos e empreendedores Sara Pinto e Ricardo Pinheiro acabam de inaugurar o Vinum Tap.

Assim como o Vinum Empório, o Vinum Tap também está localizado no piso superior do Welcome Center. O quiosque de chopp é uma ótima alternativa para quem gosta de degustar a bebida, acompanhada de alguns petiscos típicos de bar, além de drinks pra lá de especiais.

Embora tenha como bebidas principais os chopps Heineken e Amstel, o quiosque também oferece outras opções, porém, essas serão sazonais. No momento, são dois tipos de chopp Berggren, a Roleta Russa (bebida de uma cervejaria do Sul), além do espumante Rosé, que é simplesmente perfeito para os dias mais quentes, totalizando assim 6 “torneiras” de bebidas. Para tornar o clima ainda mais convidativo, durante alguns dias haverá música ao vivo, com destaque para a sexta-feira.

O LIBERAL esteve presente na inauguração para convidados. Confira!

Os sócios-proprietários, Ricardo Pinheiro e Sara Pinto – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Chopp gelado e de várias marcas para agradar todos os degustadores – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Carlos Santichio e Virginia Volpato Santichio – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Bárbara Rezende de Oliveira, Cristina Rezende e Michelli Maganhato – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

André Oliveira e Elaine – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Geise Camargo e Solemar Niero – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Rodrigo Vloss e Bruna Araújo com o filho Miguel – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Anderson Rodrigues e Gislaine Teixeira – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Aline, Lais e Lívia Trevizan – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Aluízio André da Silva e Marli Donadon – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Andreia Fontes e Reginaldo – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Bianca e Hariel Mikolay com Beatriz – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Danilo Siqueira Talarico e Sara Pinto com os meninos – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Elaine Brito e Fernando Gonçalves – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

José Fernando Corrêa Fonseca e Rosangela Fonseca – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Matheus Lima e Fábio Felício – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Michael Trindade e Gerson Mengarelli – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Neusa Silva e Marlene Ferrazzo – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Rodnei Pan e Ana Paula Cabral – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Rose Lopes, Lucineia Casagrande e Keila Garcia – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Ton Vitello – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Vinum Tap

Endereço: Piso superior do Welcome Center – Avenida São Jerônimo, 120, Jardim Bela Vista, Americana

Horário de Atendimento: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 16h.

Instagram: @vinumtap