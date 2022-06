Inauguração do Vinum Empório

Com o sucesso do Vinum Wine Bar, os sócios e primos Sara Pinto e Ricardo Pinheiro expandiram os negócios e acabam de inaugurar o Vinum Empório. O novo espaço está localizado no charmoso Welcome Center, um dos empreendimentos comerciais mais badalados de Americana.

Segundo os proprietários, a proposta é que o espaço seja uma opção para compra de presentes, especialmente para aqueles apaixonados por enogastronomia.

Além de poder degustar no próprio local, os clientes também poderão adquirir produtos para levar embora. “Trabalhamos com artigos vindos de mais de 15 países”, comentam.

Intimista, o espaço possui um living aconchegante para quem deseja sentar para tomar um vinho, uma cerveja, chá ou café, degustar algum aperitivo ou simplesmente apreciar o momento.

Super positiva, a repercussão entre os clientes está bem bacana, afinal, o local é realmente bem diferenciado. Vitrine esteve presente na inauguração. Confira!