Inauguração do Supermercado São Judas

A história do Supermercado São Judas começou com o casal Regina Conceição Sanajotti e o saudoso e honrado José Paulo Nakamuta, que em 19 de novembro de 2004 inaugurou a primeira unidade, localizada no Parque Novo Mundo, em Americana. Quase duas décadas depois, o único filho homem do casal, Paulo Nakamuta, se dedica à administração do negócio e mantém ao seu lado a mãe, Regina, enquanto as irmãs Adriana e Juliana se dedicam a outras profissões.

Atualmente, a rede, que ao longo do tempo cresceu, se desenvolveu e se modernizou, possui três lojas e dois centros de distribuição, empregando mais de 120 colaboradores de forma direta. A mais nova unidade foi inaugurada na semana passada e, após muita expectativa dos clientes, em pouco tempo, já ganhou a aprovação do público da região da Avenida Cillos.

Segundo o Paulo, a filosofia de ter o melhor produto com preço competitivo é a maneira que eles encontraram de atender melhor o cliente, que, por sua vez, é considerado o maior patrimônio do grupo. Com a promessa de expandir os negócios e abrir duas novas unidades em 2023, sendo mais uma em Americana e uma outra em Nova Odessa, o Supermercado São Judas, uma empresa que começou familiar, segue fazendo jus ao slogan da marca, que é justamente “Construindo uma nova História”.

O Grupo Liberal acompanhou o coquetel de apresentação da nova unidade, que foi realizado apenas para convidados. Confira!

06 Adão Rigonato e Cléber Moriggi.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

07 Sílvia Sanajotti de Oliveira e Tony Oliveira.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

08Ao centro da imagem, Paulo Falavigna (diretor comercial) com o casal Paloma Ramos da Assunção Nakamuta e Paulo Nakamuta ladeado por alguns colaboradores.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (3).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

01 Paloma Ramos da Assunção Nakamuta e Paulo Nakamuta com as filhas, Isabela e Cecília.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

02 Regina Conceição Sanajotti Nakamuta.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

03 Elisangela Gadi e Alessandro Cortez.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

04 Solange Ramos da Assunção e Geraldo Imaculado da Assunção.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

05 Odete Sanajotti Rogonato e José Antonio Rigonato.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Aparecido Trindade, Paulo Falavigna e Diego Bull – – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (37).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Cléber Moriggi – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (62).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Eduardo Fonseca – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (54).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Eliana e Paulo Falavigna – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (23).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Flávia e Gilberto Giuseppin – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (53).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (7).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (8).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (9).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (12).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (65).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (84).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (87).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (90).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (92).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (94).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (97).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (100).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (102).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Alessandra Pereira e Renato Arruda com Bárbara – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (26).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Amanda Mosna e Jean Ramos – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (97).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Aparecido Trindade – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (39).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Marcos Henrique e Marcos Hermínio – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (35).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Monique e Luiz Carlos da Radical – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (68).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sérgio Ferreira e Diego Bull – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (37).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Tony Oliveira e Sílvia Sanajotti de Oliveira – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (18).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Valmir Bortolotto e Maurício Samezima – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (77).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Valmir Bortolotto e Maurício Samezima e Paulinho – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (78).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

José Carlos Cunha e Cristina Cunha – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (49).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

José Maria de Freitas e Cidinha – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (57).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Luciana Franco – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (41).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Luiz Carlos Sanajotti – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (49).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Marcelo Nogueira – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (83).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Márcio e Quezia Taver – INAUGURAÇÃO SÃO JUDAS (44).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sobre a nova loja

A unidade do São Judas do Jardim Jacyra está instalada em uma construção de 700 m2 de área de venda e oferece aos clientes uma estrutura toda moderna de autoatendimento, o que facilita a vida de quem tem pressa. Além disso, os produtos são de alta qualidade, com destaque para o hortifruti selecionado, inclusive, comprado com vários produtores locais. Já o açougue oferece carne desossada, que por sua vez é manipulada e distribuída com caminhão próprio. Toda climatizada, a loja aumentou a variedade de produtos diferenciados e oferece excelente diversidade entre tradicionais e importados.

Supermercado São Judas – loja 3

Avenida Cillos, 2.864, Jardim Jacyra, Americana

Horário de funcionamento: de segunda a sábado e feriados, das 7h às 21h, e aos domingos, das 7h às 20h

Instagram: @sãojudassupermercado