Inauguração do São Vicente em Sumaré

São Vicente apresentou na última terça sua loja em Sumaré, na Avenida da Amizade, no bairro Chácara Bela Vista

A última terça-feira foi de festa para Sumaré. É que depois de pouco mais de 80 dias de construção, o São Vicente apresentou a nova loja da Avenida da Amizade, 2.237, no bairro Chácara Bela Vista.

Instalar uma unidade na região era um desejo antigo da rede e, oficialmente, a loja de número 17 é a primeira do São Vicente na cidade, que possui lá unidades do Arena Atacado.

Por essa razão, a pré-inauguração feita para convidados foi emocionante, marcada inclusive pela tradicional doação que a rede sempre faz quando abre uma nova loja, dessa vez beneficiando tanto o Fundo Social de Solidariedade quanto aos projetos dos Vicentinos.

Vale dizer que o investimento nessa unidade foi de R$ 50 milhões e que a geração de empregos, entre diretos e indiretos, chegou a 250. O LIBERAL acompanhou o evento. Confira algumas presenças.

Sobre a Unidade

A unidade do São Vicente de Sumaré possui uma área de venda de 2.300 metros quadrados, além de mais de 6.000 metros quadrados de área total construída.

Uma das mais bonitas e modernas da rede, a loja oferece variado mix de produtos com hortifruti, açougue, padaria, rotisseria, adega com rótulos nacionais e internacionais, espaço com alimentos saudáveis e muito mais.

Assim como em outras lojas, para os apaixonados por culinária japonesa, o “Oriental SV”, merece destaque, afinal, oferece cardápio variado, preparado exclusivamente pelo sushiman da unidade.

Outro destaque é o charmoso Boluevard, espaço para lojas de apoio como farmácia, cabeleireiro e outros serviços. Para finalizar, para maior agilidade, ao todo são 16 checkouts e 6 caixas de autoatendimento, ou seja, para quem busca agilidade, no São Vicente também tem!

Supermercados São Vicente – Sumaré

Endereço: Avenida da Amizade, 2.237

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.