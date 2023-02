Evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas e show do cantor Paulo Ricardo

No último dia 28, o Instituto Educacional de Americana apresentou o seu mais novo prédio, comprovando que o slogan “Cada Dia Maior e Melhor que Antes!” realmente faz todo sentido. O evento contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre colaboradores (professores e funcionários), integrantes da família Corral e algumas autoridades, como o próprio prefeito Chico Sardelli.

Belíssimo, o novo espaço foi projetado pela filha do casal fundador, Eliane e Marcelo Corral, a jovem e talentosa Belisa Corral Romano. Segundo eles, o projeto nasceu com o propósito de ser um espaço exclusivo para os alunos do ensino médio, portanto, tudo foi projetado, programado e executado para garantir o bem-estar dos jovens.

A inauguração teve a bênção do padre Sérgio Eduardo e contou com discursos emocionantes, assim como a apresentação de um vídeo institucional que mostrou um pouco do novo empreendimento. Após as apresentações, os convidados seguiram para o Teatro Paulo Autran, para curtir um show muito bom do cantor Paulo Ricardo. Confira nas fotos um pouco dessa noite memorável.

Maria Eduarda Nascimento, Sônia Fim e Adalberto Ricardo e Carlos Alberto Deco – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (92).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Mayne Biancardi e Patrícia Lira – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (66).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O prefeito, Chico Sardelli – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (80).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Paulo Ricardo – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (203).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Paulo Ricardo – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (208).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Paulo Ricardo – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (243).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Rachel Massarotto Campos (coordenadora dos anos finais) – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (49).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Renata e Thiago Martins – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (103).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Roberto Bertie e Telma Sanguini Bertie – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (38).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Rodrigo Mendes (coordenador do Ensino Médio) – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (47).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Sueli Boscaro, Fátima Boscaro e Eliel Barreto Cesar – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (26).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Weber Gusmão e Andrea Magnavacca -INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (31).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

01 Novo prédio do Ensino Médio do Instituto Educacional de Americana também fica na Avenida Paulista.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

02 Eliane e Marcelo Corral, fundadores do Instituto Educacional de Americana.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

03 Felipe Feltrin Romano e Belisa Corral Romano, arquiteta responsável pelo projeto do novo prédio.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

04 Evento contou com a presença de mais de 300 convidados.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

05 O prefeito Chico Sardelli com Gil Iatarola.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

06 Alessandra Fontana e Vinicius Ghizini, secretário de Educação de Americana.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

07 Aline Corral e Alexandre Shoji.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

08 Paulo Ricardo fez um grande show no Teatro Paulo Autran.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

09 Rodrigo Mendes, Carla Miranda, Rachel Massarotto Campos, Erica Gobbo e Ketry Costa.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

10 Dorival Teller, inspetor de alunos.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

11 Davi Evangelista, engenheiro responsável pela obra.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

12 Ana Márcia Albiero (secretária).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

13 Viviane Corral e GustavoAzzolini (FAM) e a filha Lara.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

14 Hugo Stefano Troly (Secretário de Negócios Jurídicos de Americana) e Elói Estevão Troly.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

15 João Romano e Márcia Feltrin Romano.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

16 Emília Marcondes Corral e Adriana Corral.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

17 Daniela Vieira, Marcela Magalhães e Simone Kokol.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

18 Suellen Vilela Gaspar, Thaiana Moraes Mirandola e Lyandra Moreto.JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Alexandre Ortiz e Heloise Gelmini Ortiz – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (24).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Carla Miranda (diretora pedagógica) e Erica Gobbo (coordenadora pedagógica) – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (42).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Daniela Garcia Simon e Fernando Altieri – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (29).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Débora e Ewerton Santos – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (106).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Débora Pivi, Flávia Teller e Roselei Zanon – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (62).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Eliana Aparecida de Souza e Carlos Gouveia – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (40).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (77).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (97).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (117).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (126).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (131).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (135).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Isabela Rebeschini e Ana Cláudia Dias – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (94).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Ketry Costa (Eduacação Infantil) – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (47).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Lis e Odair Romeiro – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (114).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Luiz Cardoso e Rita – INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA (68).JPG – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Estrutura

A primeira unidade do Instituto Educacional de Americana foi instalada na Avenida Paulista, 1258, mesmo endereço no qual atende até hoje. No momento, essa unidade que começou térrea possui três andares. Já a segunda unidade, localizada na Rua Maceió, 73, é o Instituto Mais, específico para os alunos do período integral, que passam o dia em um espaço pensado para eles. Para finalizar, a terceira unidade é o novo prédio do ensino médio, recém-inaugurado e já em funcionamento na Avenida Paulista, 1317.

Nova estrutura

O novo prédio do Ensino Médio conta com salas de aula totalmente modernas, arejadas, espaçosas e preparadas com equipamentos de última geração. Os corredores são amplos e possuem um super telão. A cantina é moderna e as opções de áreas verdes, tanto para contemplação quanto para o lazer, são muitas, nas quais alunos e colaboradores podem pausar um pouco os afazeres para usufruir de uma vista maravilhosa da cidade. A garagem construída para professores e funcionários é extremamente ampla e o estacionamento para os pais e alunos já é bom e será ampliado ainda mais.

Um pouco de história

Quando o Instituto Educacional de Americana foi fundado, em janeiro de 1995, a família Corral pretendia oferecer para Americana e região uma escola moderna, atualizada, que trabalhasse com o melhor corpo docente da cidade. Assim, até hoje, 28 anos depois, mantém em sua essência a busca pela novidade.

Ao longo de sua história de quase três décadas de vanguarda, o instituto foi a primeira escola a construir em seu espaço físico uma piscina aquecida com professores especializados. Além disso, salas de dança, karatê, informática, ginástica, biblioteca, cantinas, quadras poliesportivas, hortas, play ground e o icônico Teatro Paulo Autran, patrimônio cultural da cidade, fazem da instituição um grande orgulho para a cidade.

Em resumo, a busca em atender às necessidades específicas de todos os alunos sempre foi determinante no instituto, que também chegou a oferecer cursos técnicos. Por tudo isso, atualmente, o Instituto Educacional de Americana se distingue dos demais, não apenas por conta de sua infraestrutura gigantesca, composta por rampas para acessibilidade, elevador, sala de educação tecnológica e laboratório de robótica, mas principalmente porque tudo é feito com amor e muita dedicação.

Grandes marcos

Apesar de ser difícil classificar os grandes marcos da história do Instituto Educacional Americana, j[a que foram muitos, é impossível não notar que o bom trabalho reflete nos resultados, considerando que boa parte dos alunos que saem conseguem se colocar nas maiores universidades do País, inclusive, com as melhores classificações e muitos treineiros aprovados. Bater recordes de resultados em todas as olimpíadas do conhecimento das quais participam também sempre fez parte do cotidiano da instituição. Somado a tudo isso, diversos eventos sociais movimentam a comunidade dentro e fora da escola, como a Festa Junina, Roda Cultural, Painel de Profissões e tantos outros.