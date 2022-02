Inauguração do Myourpet

O mais novo complexo pet de Americana já está funcionando há uma semana. O Myourpet conta com uma estrutura multifuncional composta por Hospital Veterinário, Laboratório, Day Care e Petshop para caninos, felinos e animais exóticos.

Oferecendo atendimento exclusivo, personalizado e humanizado, o empreendimento sob o comando de Bárbara Guarnieri Olivatto, Felipe Eloy Vilares e Antonella Guarnieri vem com o mais alto padrão tecnológico e científico da medicina veterinária.

A Myourpet está localizada na Rua Germano Giusti, 26, Jardim Paulista – Foto: Lilian Alves.JPG

Muito bem localizado na Rua Germano Giusti, 26, no Jardim Paulista, a estrutura do complexo impressiona, tanto pela magnitude do prédio de 3 andares, quanto pelo conforto e comodidade que oferece para animais e seus tutores. Não por acaso, o Myourpet tem como lema “seu melhor amigo é o nosso também”.

Em resumo, o Myourpet chegou para revolucionar o mercado pet da cidade e região, e para isto, trouxe o que há de melhor e mais moderno, além de uma equipe altamente qualificada e o principal: completamente apaixonada pelo que faz.

Na Vitrine de hoje publicamos algumas fotos feitas no dia da inauguração.

Saiba o que você encontra no Myourpet

• Hospital Veterinário

• Petshop (Banho, Tosa e Farmácia Veterinária completa)

• Entrega e Transporte no sistema “leva e traz”

• Day Care e Hospedagem

• Laboratório Veterinário com soluções em exames laboratoriais e de imagem de alta tecnologia

• Coleta de exames laboratoriais

• Atendimento domiciliar e muito mais!

Myourpet – Complexo Pet

Rua Germano Giusti, número 26, Jardim Paulista, Americana

Telefone: (19) 3648-8720

Site: myourpet.com.br

Redes Sociais: @myourpet

Horário de funcionamento

Hospital veterinário: 24 horas

Petshop: de segunda a sexta, das 8 às 20h, aos sábados, das 8 às 15h, e domingos, das 8 às 12h

Day Care: de segunda a sexta, das 7 às 19h, e hospedagem 24 horas

Contatos via WhatsApp:

Hospital 24h: (19) 99897-3241

Petshop e Banho & Tosa: (19) 99904-4440

Day Care: (19) 97141-2383

02 Dilermando Vilares e Rosangela Vilares com o filho, Fábio Henrique Vilares, coordenador técnico do Hospital Veterinário Myourpet

03 Felipe Eloy Vilares, um dos cofundadores e diretor da Myourpet, médico veterinário especialista em Clínica Médica de Pequenos Animais

04 O gerente, Deivd Barros

05 A inauguração também contou com a presença de autoridades, como o prefeito Chico Sardelli e o presidente da Câmara Thiago Martins, que fizeram questão de prestigiar

06 A equipe Myourpet celebrando o momento especial

07 Os irmãos, Fábio e Felipe com a equipe médica da Myourpet

08 Luis Fernando Vilares, Jorge Vilares e Aminny Fabricante

09 Antonella Guarnieri

10 Giovane Nardari, Victoria Oliveira, Lucilene Nardari, Wonei Nardari e o pet Barnei

11 Carolina Olivatto de Melo, Bárbara Angeli e Jonas Olivetti

12 Myourpet oferece conforto e comodidade para animais e tutores

13 Complexo impressiona pela estrutura

14 Parte da equipe Myourpet, Luara, Kelly, Deivd, Gabriela e João

15 Marcia Cristina Paulino e Kelly Cristina Alves Costa

16 Thalita Bandinha com a pet Princesa e Renato Bandinha com a pet Lola

17 Andresa Bolzan e Maira Delfalque

18 Eliana Correa Tondin, Amanda Pachu Barbosa, Leticia Zanetti e Adriana Godoy

19 Um dos ambientes do Day Care

20 Thiago Fonseca, Cami Villela e a pet Pituca Rex

21 Fábio Vilares, Souvenir Sardinha e Felipe Vilares

22 Suelli Olivatto, Felipe Vilares, Silvia Olivatto, Fernanda Olivatto e Bruno Hall

23 Thalita Rossi Luchiari e Gregório Luchiari com o pet Plínio

Banho e Tosa

Barbara de Souza Gagliardo e Isabela Gagliardo

Beatriz Montrazi Furlan e Mel e Júlia com Madalena Maria

Bruna e Vivian Torina

Bruna Santos com Bibi e Marcos Pereira dos Santos com Blair

Bruno Bispo, Matheus Guedes e Bruna Sisniegas

Célia Alves Dias, Vilares e Marta Carbinatto

Cristina e Fernanda Lahr com a pet

Fábio Vilares

Felipe Barbosa e Camilla Sardinha

Felipe Paiva e Neila Silva

Fernanda Magalhaes e Bruno Fré

Flavia Urso, Renan Bignotto Ferreira, Tais Sanches e Ana Beatriz Aguiar

Gabriel Minarello e Ana Borges com a pet

Inauguração da Myourpet

Jumara Biaggi, Geraldo Biaggi e a pet Sophie

Karen Brito e Felix com Karoline Brito

Lais Pasqualini, Douglas Novaes e o pet, Luke

Laura Paulino e Fredenilson

Leo Ferreira, Sueli Fae, Antonio Rivaldo Fae, e Alexandre Pietro

Maria Luisa e Vlamir Novaes e os pets

Mariana Leite e Francisco Sayão

Marilia Jacovani Sacilotto e Lorenzo Jacovani Sacilotto

Mirela Queiroz com pet a Cristal , Eduardo Valeretto com o pet Merlim e Sandra Valeretto

Miriam Cavichiolli e Cristiano Santana com o pet

Nelson Szwec e Lia

Paulo Borges e Sonia

Poliana Micheleti e a pet Amora com Ricardo Almeida com a pet Catharina

Rafaela Ribeiro com pets Canilla e Cookie

Sandra Diniz

Thais Aoqui e Caio Santana

Thais Moraes e o pet

Thalita Bandini e o pet

Zulmira Salati Miranda e Camila Miranda