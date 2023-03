Inauguração do Mercadão da Cidade

No dia 2 de março, o Mercadão da Cidade de Santa Bárbara d’Oeste foi oficialmente inaugurado, em uma noite histórica de festa e orgulho de ser barbarense. O evento foi muito prestigiado tanto pelas autoridades quanto pelos visitantes de cidades vizinhas e claro, muitos cidadãos locais que estavam ansiosos pela abertura do empreendimento.

Belíssimo e super funcional, o espaço traz um resgate cultural e histórico muito interessante, com fotos antigas da cidade, desde os tempos de Dona Margarida Graça Martins até imagens de pontos turísticos.

Inauguração Mercadão da Cidade – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (7)

Inauguração Mercadão da Cidade – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (1)

Inauguração Mercadão da Cidade – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (3)

Inauguração Mercadão da Cidade – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (4)

Inauguração Mercadão da Cidade – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (5)

Inauguração Mercadão da Cidade – Foto: Junior Guarnieri-Liberal (6)

Jéssica Marchesini e Vinícius Ventura (arquiteta responsável pelo projeto da Sorvetes Tropicana) – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Joel Cardoso – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Juçara Rosolen – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Kária Ferrari e Esther Moraes – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Rafael Piovezan, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Ricardo Paro e Fernando Alves Feitosa – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Roberto Bonamin – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Roberto Bonamin, Paulo Recchia e Ricardo Fernando Betin – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Rodrigo Maiello, Matheus Martins e Marcos Gonzales – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Romulo Gobbi e Elda – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Vinícius Furlan e Caio – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Vitor Rosolen dos Santos, Luis Antonio Penteado e Edson Alves dos Santos, proprietários do empreendimemto – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Welington Rezende – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Aline Piovezan e André Cruz – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Antonio Carlos de Camargo, Ondina Angolini de Camargo, Maria Aparecida de Camargo Campagnol e Márcia Regina Campagnol – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Antonio Carlos Maychak – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Cristiane Perim – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Denis Andia – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Equipe Mediterrâneo – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Evandro Felix Carneiro, secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Everton Alves e Miguel – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Felipe Sanches – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Fernando Silva – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Fernando Silva e Mário Thurler – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Gustavo Nottolini Salvagnini – Foto: Junior Guarnieri-Liberal

Na ocasião da inauguração, também houve a entrega da revitalização da Praça Antônio Bueno de Camargo, que ficou muito atrativa e já se tornou um ponto de encontro com palco, playground, áreas para atividades e Espaço Pet. Em resumo, o Mercadão, além de ser um novo espaço de compras para gastronomia popular e manifestações culturais, também é um local de lazer e bem-estar familiar.

Sendo assim, aproveite o domingo e vá curtir um pouco dessa novidade da cidade. Em tempo, vale dizer que no portal do LIBERAL estamos disponibilizando todas as fotos feitas por nossa equipe durante a festa de inauguração. Vai ver!

Geração de 150 novos postos de trabalho

O Mercadão da Cidade é de propriedade da empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda e reúne 40 boxes voltados para alimentação, hortifruti, açougue, peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros, além de estacionamento, praça de alimentação, sanitários, administração e depósito.

Mercadão da Cidade de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Está localizado entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 7h às 22h (externo) e das 7h às 21h (interno), aos domingos, das 7h às 13h30 (interno) e das 7h às 22h (externo)

Instagram: @mercadaodacidadesbo.

Sensation Tabacaria

A Sensation Tabacaria surgiu no final de 2015, em Americana, e seu lançamento foi fruto de um sonho dos sócio-proprietários e empreendedores Bruna Fachinete e Bruno Gomes.

03 Bruna Fachinete e Bruno Gomes (Tabacaria Sensation) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Assim, unidos pela paixão, pela cultura e tradições do Narguile, eles começaram a construir a história da empresa. Com o passar do tempo, os idealizadores da empresa foram agregando outros segmentos, tornando o espaço uma loja completa no ramo de Tabacaria.

Segundo eles, a ideia principal era atender às necessidades dos clientes e trazer uma nova visão, desmistificando o segmento. Entre os produtos oferecidos estão uma grande variedade em charutos, cachimbos, esotérico, head shop, narguile e artigos de presentes. Além da nova unidade do Mercadão da Cidade, a Sensation possui uma outra loja localizada na Rua São Vito 1402, em Americana.

Fragoso’s Cake

Há pouco mais de dez anos, a empreendedora Marcela Fragoso fundou a Fragoso’s Cake. Desde então, o carinho e o amor com o qual produz seus deliciosos produtos faz toda a diferença no resultado. Assim sendo, quando surgiu a ideia de ter um espaço para comercializar diretamente ao público, ela não perdeu a oportunidade de se instalar no Mercadão da Cidade.

04 Émerson Freitas e Marcela Fragoso (Fragoso’s Cake) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo a idealizadora do empreendimento, a ideia era que as pessoas pudessem ter um lugar para sentar, relaxar e poder experimentar os produtos com calma e tranquilidade. Entre as delícias oferecidas no espaço estão bolos para festas, bolos caseiros, bolos de pote, doces para festas, doces decorados, cupcakes, palha italiana, brigadeiros gourmet e biscoitos decorados, entre outros. Segundo ela, o segredo do sucesso é usar produtos de qualidade, para poder entregar aos clientes algo que seja bom e que fique com gostinho de quero mais.

G-Techcell Eletrônicos

A G-Techcell Eletrônicos foi criada em 2012, com a ideia inicial de oferecer automação comercial e assistência de computadores e notebooks. Assim, com o crescimento tecnológico dos smartphones, o proprietário Gerson Soares aderiu ao conhecimento voltado para manutenção de smartphones.

05 Gerson Soares e Clara ( G.Tech Cell) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Além da nova unidade no Mercadão da Cidade, a empresa possui outra unidade, localizada na Avenida Mogi Guaçu, 907, Jardim das Laranjeiras, também em Santa Bárbara d’Oeste. Entre os produtos oferecidos pelo empreendimento estão capas para celulares, películas, carregadores, cabos, suporte para celulares, fones de ouvido, caixas de som e todo suprimento de informática. Já na parte de serviços, a G-Techcell oferece os principais reparos em tecnologia em todas as marcas de smartphones e games (consoles), além de toda área de manutenção em informática e venda de acessórios.

Pastelaria Ki-pastel

A Pastelaria Ki-pastel é uma verdadeira referência em Santa Bárbara d’Oeste. Comandada há mais de quatro décadas pelo casal Baba e Edna, o empreendimento familiar fez sua história nas feiras livres da cidade e eventos.

08 O casal Baba e Edna com os filhos Rodolpho e Raphael Bueno (Ki-pastel) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Conhecidos pela qualidade dos alimentos e um atendimento acolhedor e único, atualmente o negócio tem a gerência dos filhos Rodolpho e Raphael, a terceira geração a comandar a empresa, que começou com a avó dos meninos.

Assim, inovando seus processos e incorporando novos projetos, sem esquecer de manter viva a tradição e a história que consagrou a empresa, a pastelaria mantém seu tempero caseiro, insumos selecionados, cuidado na produção das massas e muita paixão pelo negócio. Além dos famosos pastéis, o espaço instalado no Mercadão da Cidade também serve sucos, refrigerantes, cervejas e variedade em salgados.

Sorvetes Tropicana+Varaninho

A Sorvetes Tropicana foi fundada em 1991 pelo casal Carlos Roberto Varano e Ivonete Anelli. Com o slogan “Um sabor com amor por você”, atualmente a empresa familiar está mudando o nome para Sorvetes Varaninho, uma homenagem ao sobrenome do fundador.

07 Carlos Varano, Ivonete Anelli, João Varano e Júnior Varano (Sorvetes Tropicana) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Assim, junto com a nova marca, eles também estão implantando uma identidade visual e uma reestruturação nas lojas, com um conceito de Sorveteria Gourmet.

Entre os produtos, além dos sorvetes feitos em cascão e casquinha, os clientes podem saborear milk shakes, cones de sorvete, bombom gelado e um buffet completo com mais de 30 sabores de sorvete e açaí, assim como mais de 30 acompanhamentos, que vão de frutas até cremes de chocolate.

Além disso, eles oferecem ampla linha de picolés (água, leite, recheado e premium). A opção de potes para levar para casa também está disponível para sorvetes, açaí, pacotes de casquinha, coberturas e waffers. Além do Mercadão da Cidade, a Varaninho possui mais quatro unidades, sendo três em Santa Bárbara e uma em Americana.

Empório Bella Mar

O Empório Bella Mar foi fundado há uma década no Mercado Municipal de Americana, por Reinado Estevam. Em pouco tempo, o empreendimento se tornou referência na venda do famoso bacalhau norueguês.

06 Michel Barone Dean e Reinaldo Estevam (Empório Bella Mar) – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Com o sucesso da empresa, ao longo dos anos a direção foi inserindo outros produtos exclusivos, sempre primando pela excelência na qualidade e no preço justo.

Atualmente, segundo Michel Barone, um dos sócios do empório, o Bella Mar oferece mais de 2 mil itens entre produtos naturais como chás, sementes, embutidos, temperos, castanhas, além de queijos, farináceos, frutos do mar e outros artigos.

Assim sendo, a loja tradicional do Mercadão de Americana agora tem sua unidade no Mercadão da Cidade em Santa Bárbara d’Oeste, para alegria dos clientes que adoram os produtos diferenciados que eles oferecem.