Com quase duas décadas de história, o Mediterrâneo Pescados acaba de escrever mais um capítulo em sua trajetória de sucesso. Reconhecido em todo o Estado de São Paulo como uma referência no segmento e atendendo milhares de clientes no atacado e varejo, o empreendimento acaba de inaugurar seu terceiro espaço ao público, dessa vez no charmoso Mercadão da Cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

Agora, sua estrutura, além de contar com um moderno centro de armazenagem, processamento e distribuição, também possui mais um espaço físico dedicado exclusivamente ao varejo. Assim como as demais unidades, a loja, comandada pelo simpático casal Carlos Jr. Vilarinho de Carvalho e Marcela Moscatelli de Carvalho, oferece desde pescados e frutos do mar até cortes de carnes nobres, temperos, conservas, vinhos, queijos, azeites, molhos, massas, arroz para risotos e muito mais.

Badaladíssima, a inauguração do empório contou com várias ações promocionais, com destaque para a degustação de paella preparada pelo talentoso chef Saul. O Grupo Liberal esteve presente e registrou alguns momentos para publicar na coluna de hoje.

01 Carlos Jr. Vilarinho de Carvalho e Marcela Moscatelli de Carvalho, proprietários do Mediterrâneo – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

02 Comandando a deliciosa paella o talentoso Chef Saul – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

03 Parte da equipe, Tainá Lacava, Bárbara Melo, Roberta Oliver e Thaine Carvalho e Marcela Moscatelli de Carvalho – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

04 Juliana Geneseli e Rogério Moscatelli – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

05 Ronaldo Moscatelli entre Tatiane Tomaz e Isaías Silva – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

06 Lúcia Moscatelli, Patricia Pedroza, Neide Moscatelli, Suzane Fontolan, Maria Elisa Moscatelli e Regina Vivaldini – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

07 Maria Noli Malta Tonel e Edmilson Tonel, representando a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

08 Estevan Orlando Pavan e Silvia Pavan com Terezinha Bonganhi – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

09 Carlos Vilarinho de Carvalho Júnior e Marcela Moscatelli de Carvalho com Elisete Lois e Teo Pires (Nova América) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

10 Teo Pires e Elisete Lois (Escritório Nova América) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

11 Família – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

12 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

13 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

14 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

15 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

16 Isabel e o casal casal Marcela Moscatelli de Carvalho e Carlos Vilarinho de Carvalho Júnior – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

17 José Maria Freitas e Cidinha – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

18 Kátia Abreu, Clayton de Abreu e Gabriela Fernandes – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

19 Laura, Lucy e Daniela Sidani – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

20 Luciana Hipólito com Alice e Cristiano – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

21 Maíra Torres – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

22 Marcela Moscatelli de Carvalho entre Suleize Tadei Campari e Nica Marin – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

23 Marcela recepcionando amigas e clientes – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

24 Maria Fernanda e Alan Duarte – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

25 O casal proprietário recepcionando algumas das clientes que prestigiaram o evento no dia – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

26 Panagiote Toscas, Fernando Silva, o casal Marcela Moscatelli de Carvalho e Carlos Vilarinho de Carvalho Júnior com Luis Antonio Penteado – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

27 Ronaldo e Rogério Moscatelli entre Carlos Vilarinho de Carvalho Júnior e Marcela Moscatelli de Carvalho, proprietários do Mediterrâneo – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

28 Ronaldo Moscatelli – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

29 Tainá Lacava, Bárbara Melo, Roberta Oliver e Thaine Carvalho – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

30 Tatiane Tomaz e Isaías Silva – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

31 Terezinha Bonganhi, com Estevan Orlando Pavan e Silvia Pavan e o casal Marcela Moscatelli de Carvalho e Carlos Vilarinho de Carvalho Júnior – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

32 Thiago, Selma e Nilton Sato – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

33 Verônica Coutinho e kleber Medina – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

34 Antonio Carlos Ferreira – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

35 Suleize Tadei Campari e Nica Marin – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

36 Carlos Vilarinho de Carvalho Júnior e Marcela Moscatelli de Carvalho, proprietários do Mediterrâneo com Maíra Torres – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

37 Panagiote Toscas, Fernando Silva, o casal Marcela Moscatelli de Carvalho e Carlos Jr. Vilarinho de Carvalho com Luis Antonio Penteado – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Qualidade e procedência

Com um cardápio completo e exclusivo, o grande diferencial do Mediterrâneo são os produtos frescos e congelados, com garantia de procedência. Com a missão de fornecer aos clientes e parceiros pescados e frutos do mar nacionais e importados de excelente qualidade, prestando um atendimento diferenciado, orientando na aquisição e conservação dos produtos e proporcionando o melhor custo benefício do mercado, o empreendimento não é sucesso por acaso.

Mediterrâneo Pescados

Em 2004, surgia o Mediterrâneo, inicialmente atendendo com o nome Chumbo Peixes. Inicialmente, a ideia era comercializar pescados e frutos do mar com atendimento ao varejo. Com o passar do tempo, a busca pela excelência teve como resultado o surgimento da Mediterrâneo Pescados & Frutos do Mar, voltado especialmente para o atacado. Além da distribuidora, a empresa tem 3 lojas de atendimento direto ao consumidor, uma em Americana (na Rua Fernando de Camargo, 559) e outras duas em Santa Bárbara d’Oeste – a recém-inaugurada e a outra na Rua Ipanema, 489, Jardim Batagin.

Mediterrâneo Pescados

Unidade 3 – Mercadão da Cidade de Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1653, Vila Santa Cruz – Box 39 e 40

Horário de Funcionamento: De segunda a quarta-feira, das 8h às 18h, de quinta a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 8h às 14h.

Contato: (19) 99354-8258

Instagram: @mediterraneo.pescado