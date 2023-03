Inauguração do Kanzen Santa Bárbara

A nova casa possui 200 metros quadrados de muito luxo e requinte e está instalada dentro do Villa Multimall

Essa semana, Santa Bárbara d’Oeste ganhou a primeira unidade do restaurante Kanzen, uma das maiores referências em gastronomia oriental do interior de São Paulo. A nova casa possui 200 metros quadrados de muito luxo e requinte e está instalada dentro do Villa Multimall.

Com nove anos de história, a rede possui atualmente seis unidades – em breve inaugura a sétima – e faz jus ao significado de seu nome, que quer dizer “perfeição”. Idealizado em 2014 pelo empreendedor Josué Araújo, segundo ele próprio, o segredo do sucesso está no padrão e qualidade dos pratos que fazem questão de manter.

Além disso, a empatia com o cliente, o atendimento para que cada um se sinta acolhido e a vontade do início ao fim faz parte da essência das unidades. Assim sendo, a nova casa traz ao público um espaço moderno e aconchegante, com ambientação moderna e contemporânea. Belíssimo, o projeto arquitetônico foi coordenado pela veterana arquiteta Michelle Olivatto, que também assinou as demais casas.

“Os detalhes remetem à cultura japonesa e nossa maior inspiração são as casas anteriores, que sempre olhamos e buscamos superar as expectativas a cada projeto”, explica Josué.

Entre os muitos detalhes que valem o destaque, o mais luxuoso é o mármore ônix. Também vale dizer que o restaurante é o único da cidade com tatames. De acordo com o proprietário da rede, a ida para Santa Bárbara d’Oeste atende uma demanda antiga dos clientes e a escolha em se instalar no Villa Multimall também foi estratégica.

“Além da ótima localização e potencial de expansão, o Villa Multimall tem uma estrutura completa, com estacionamento gratuito, oferecendo segurança e conforto aos nossos clientes, que são nossa maior prioridade”. A pré-inauguração reuniu 112 convidados e aconteceu no último domingo, enquanto a operação teve início oficial na segunda-feira (6). Confira alguns cliques de quem passou por lá.

Sobre o Cardápio

O rodízio do Kanzen tem mais de 70 opções de pratos frios, quentes e sobremesas inclusas. Para unidade de Santa Bárbara d’Oeste, a rede trouxe seis pratos novos. Além disso, às terças, a casquinha de siri está inclusa no rodízio do jantar. Já a carta de drinks traz algumas novidades, como drinks exclusivos, por exemplo.

Kanzen – unidade Santa Bárbara d’Oeste

Endereço: Villa Multimall – Av. Santa Bárbara, 1.205.

Horário de Atendimento: De terça a sábado, das 11h às 14h30 (almoço) e das 18h às 23h (jantar).

Instagram: @kanzen_sbo

WhatsApp (reservas): (19) 99849-9830

Telefone: (19) 3450-7422.