Inauguração do Garden Estação Valentina

Desde o dia 9 de maio, o Garden Estação Valentina é a mais nova opção gastronômica de Santa Bárbara d’Oeste e região. Com localização privilegiada, o espaço é comandado pelo experiente casal Vanessa e Danilo Vietri, o que também significa dizer que ele vem com o mesmo selo de qualidade do Estação Valentina, restaurante do grupo que há 5 anos faz sucesso no Tivoli Shopping.

Especializado em Cozinha Internacional, o Garden propõe um cardápio diversificado com massas, peixes e carnes. Entre os diferenciais da casa, a seleção de ingredientes nobres faz toda a diferença nos pratos executados pelo chef venezuelano Efrain Castaño.

Aconchegante e extremamente charmoso, os três ambientes são românticos e instagramáveis, portanto, oferecem uma experiência muito agradável tanto para casais quanto para famílias ou amigos que queiram compartilhar momentos únicos.

A decoração contemporânea segue a mesma pegada com projeto arquitetônico focado na iluminação, o que ajuda a tornar as noites ainda mais convidativas, especialmente no Biergarten (Jardim da Cerveja), inspirado em espaços europeus, instalado na área externa.

Outro destaque é a adega composta por grandes rótulos nacionais e internacionais, que harmonizam os pratos com perfeição. Além deles, os clientes podem degustar cervejas e drinks para refrescar ou alegrar a passagem pelo restaurante.

Destaque para o espeto da Ilha da Madeira, simplesmente inexplicável de tão bom, assim como a Parmigiana Al Mare de Tilápia, o Camarão Belíssimo, e claro, o famoso Mignon Prime, preparado na mais alta chama e que recebe uma manta de ouro 24k comestível.

A festa de inauguração preparada para convidados especiais, imprensa e influencers contou com a presença do LIBERAL. Confira!

Menu Degustação

Para apresentar o que a casa oferece de melhor para seus clientes, o menu/degustação da noite de inauguração foi especial e muito elogiado. Confira alguns cliques dos pratos servidos para os convidados.

Garden Estação Valentina

– Rua General Osório, 444, Santa Bárbara d’Oeste.

– Horário de Atendimento: De terça a sábado, das 11h às 23h; domingo e segunda, das 11h às 18h.

– Instagram: @gardendoestacao