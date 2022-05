Inauguração do Coco Bambu

Após meses de muita expectativa, finalmente a rede Coco Bambu iniciou suas operações na unidade do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, um desejo antigo dos moradores dessa região. A abertura oficial para o público aconteceu na última segunda-feira (25) e desde então o espaço está super concorrido.

Instalada na área de extensão do empreendimento, a unidade conta com um projeto arquitetônico de 600 m², capacidade para 200 lugares, bar americano com TVs, área externa e espaço pet.

Além disso, música ao vivo com artistas selecionados e repertório de qualidade também são atrativos da casa, assim como o happy hour que promete se tornar um dos mais badalados da região.

Claro, o grande destaque é o cardápio incrível, afinal, o restaurante especializado em frutos do mar é considerado o maior e melhor do Brasil nesse quesito. Ainda assim, o menu conta com diversas opções para todos os gostos, com comidas e bebidas diferenciadas, feitas com ingredientes frescos da mais alta qualidade.

Destaque para os pratos super bem servidos, oferecidos todos com preços muito justos. Além disso, a carta de vinhos tem mais de 50 rótulos, de todos os continentes.

A bela, elegante e sofisticada decoração oferece uma inspiração rústica, trazendo tons amadeirados e iluminação suave, o que torna a ambientação um verdadeiro convite para o aconchego e bem-estar.

O LIBERAL esteve presente no primeiro dia de funcionamento da casa para acompanhar o movimento e registrar algumas das pessoas que passaram por lá. Confira!

Coco Bambu – Unidade do Tivoli Shopping

Horário de Funcionamento: de segunda a quinta, das 11h30 às 15h (almoço), e das 17h às 22h (jantar), sexta e sábado, das 11h30 às 23h, e das 11h30 às 22h aos domingos.

Produtos com a marca Coco Bambu

Logo na entrada da casa, os clientes já podem visualizar o stand de vendas dos produtos com a marca Coco Bambu, todos de excelente qualidade e associados a grandes marcas. Vinhos tintos e brancos, espumantes brut e rosé, cervejas, cachaças e pimentas são apenas algumas das opções disponibilizadas. Assim, os clientes também podem levar um pouco do Coco Bambu para casa.