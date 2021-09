Inauguração de mais uma unidade da Drogaria Todo Dia

Desde o dia 28 do mês passado, a nova unidade da Avenida Cillos, 2295, está aberta ao público

A Rede de Drogarias Todo Dia deu mais um passo em sua história de sucesso. Desde o dia 28 do mês passado, a nova unidade da Avenida Cillos, 2295, está aberta ao público. Instalada em um prédio de 800 metros quadrados, a drogaria conta com uma equipe comprometida com o bom atendimento e a excelência, assim como já acontece nas demais unidades da rede, que hoje soma 18 drogarias, presentes nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A nova Drogaria Todo Dia está localizada na Avenida Cillos, 2295 Equipe de colabordores da nova Drogaria Todo Dia Um dos grandes destaques da nova unidade é o setor exclusivo dedicado à cirúrgica Atendimento humanizado e de excelência são marcas da Todo dia. No clique, Andressa atendendo Oswaldo Gazetta Os personagens do Mickey e Minnie alegraram as crianças e animaram os adultos tornando o clima da inauguração bem alto astral Empolgados com a inauguração, colaboradores fizeram até uma coreografia com paródia sobre a drogaria, demonstrando a união da equipe Geriátrico Perfumaria e Beleza Infantil Boa forma Drogaria Todo Dia da Cillos possui 800 metros quadrados de espaço A alegria da equipe na inauguração da Drogaria Todo Dia da Cillos Muito bem setorizada, a visualização dos produtos facilita a compra dos clientes da drogaria Momento do descerramento da faixa foi marcado por muito alto astral Equipe do Escritório Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Equipe de logística Jociana Souza, Andresa de Oliveira e Andressa Cristina Camelato Inauguração Dorgaria Todo Dia Laura Ribeiro dos Santos, Lisandra Lima e Sandra Ottenio Adriana Sena, Yan Kogake e Thaynara Ferreira Paula Martin, Lucas da Silva e Ana Carolina Buglioli Bruno Miranda, Micaele Silva e Larissa Nogueira Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Agnaldo Esteves, Juliana Egilio, Renata Battaieiro e Maiara Matos Sandra Moreira, Adriane Porfirio e Jeneffer Maciel Inauguração Dorgaria Todo Dia Maria Rodrigues, Stefany Manzzi e Ana Carolina Sousa Inauguração Dorgaria Todo Dia Paula Gazetta, farmacêutica supervisora Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia Inauguração Dorgaria Todo Dia

A 18ª unidade, também chegou com uma grande novidade para os clientes. A Todo Dia da Cillos tem um espaço exclusivo para produtos cirúrgicos, algo que atende uma demanda muito grande, especialmente no que diz respeito aos finais de semana, considerando que até o momento, ela é o único lugar da cidade que vende esse tipo de produto aos domingos.

Com um amplo estacionamento e uma excelente setorização, os clientes só encontram facilidades na Drogaria Todo Dia, além é claro dos excelentes preços, algo que faz parte do propósito da rede, que tem uma década de mercado. Além dos medicamentos, materiais hospitalares, ortopédicos e cirúrgicos, eles também oferecem produtos de beleza, fitness entre outros.

A inauguração aconteceu na maior animação e contou com a presença de vários colaboradores. Antes de abrir definitivamente as portas para o público, a diretoria promoveu uma solenidade de agradecimento e motivação aos envolvidos nesse novo projeto.

Na sequência, com a presença alto astral dos personagens Mickey e Minnie, ocorreu o descerramento da faixa, dando início ao trabalho na nova unidade, que como não poderia deixar de ser, promoveu a oferta de vários produtos por conta da inauguração. Confira nas fotos de Ernesto Rodrigues um pouco de como foi.

Drogaria Todo Dia

– Avenida Cillos, 2.295

– Horário de atendimento: diariamente das 7 às 23h

– Disk Entregas: (19) 3601-0559 e 0800 49435555