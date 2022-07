Inauguração da Tendenza Design

Desde a semana passada, a loja Tendenza Design está de portas abertas em Santa Bárbara d’Oeste, oferecendo móveis que vão desde a sala de estar até a de jantar por completo. De propriedade de uma família com mais de 30 anos de experiência no ramo moveleiro – além da área de vendas e administração de negócios -, o empreendimento tem à frente as jovens irmãs Bianka e Kamila Nacci de Deus.

Com um foco na sofisticação e arquitetura, a Tendenza Design faz jus ao nome de origem italiana e que, além de tendência, também significa propensão, qualidade e capacidade. Assim sendo, em seu catálogo estão as melhores e mais belas peças do mercado de móveis e decorações. Somado a isso, eles fazem questão de estar sempre em busca do que há de melhor em produtos, com respeito à qualidade, design, tendência e sofisticação.

Para apresentar o empreendimento, a família recebeu convidados em um coquetel de inauguração para cerca de 50 pessoas, entre familiares, amigos e parceiros, assinado belo Buffet Fazan. No dia seguinte, ao abrir as portas aos clientes, também teve fingers foods do Fazan, além de distribuição de brindes e difusor personalizado com cheirinho para os primeiros que adquiriram produtos da loja. O LIBERAL foi conhecer tudo de perto. Confira!

Tendenza Design

Rua do Ósmio, 1617, Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

Telefone: (19) 99494-8282

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h

Redes Sociais – Instagram e Facebook: @tendenzadesignhome.