Inauguração da Rede de Supermercados Paraná em Americana

No mês em que a Rede de Supermercados Paraná completou 30 anos de fundação, ela chegou em Americana, para alegria da população que estava ansiosa pela inauguração da nova loja.

Localizado no cruzamento da Avenida Abdo Najar com a Rua Dom Pedro II, o empreendimento está estrategicamente posicionado em uma esquina de grande movimento, contudo, mantém a vantagem de ser uma rede de bairro, o que permite uma maior proximidade com os clientes.

A inauguração ocorreu há uma semana e a unidade já é uma das mais movimentadas da rede. Segundo a direção, houve um investimento de cerca de 10 milhões para que a loja pudesse iniciar a operação. Além disso, foram gerados cerca de 130 empregos, entre vagas diretas e indiretas.

Entre os destaques da unidade, assim como as demais lojas da rede, estão o hortifruti (com produtos sempre fresquinhos), a padaria (com delícias de dar água na boca), além do açougue, com carnes de primeira qualidade. O LIBERAL esteve conferindo a inauguração. Enquanto esperamos a abertura da oitava unidade da rede, que deve acontecer em janeiro de 2023, em Nova Odessa, veja as fotos feitas em Americana.