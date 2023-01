Com investimento de R$ 12 milhões, a oitava unidade da rede Supermercados Paraná acaba de ser inaugurada. Instalada em um terreno de 1.800 m quadrados, dos quais 1.300 são de área construída, sua localização é a Rua 15 de Novembro, 148, Centro.

A unidade veio para suprir a expectativa do público de Nova Odessa, que sentia falta de um empreendimento desse porte na região central da cidade. Além de investimento para o município e a promoção do comércio local, a oitava loja trouxe 60 vagas de empregos.

Entre os grandes diferenciais, assim como as demais unidades, destaque para a excelência no hortifrúti, além, é claro, da qualidade do açougue e da rotisseria, setores super aprovados pelos clientes. A abertura para o público aconteceu no dia 21 e contou com a presença de parte da diretoria e colaboradores da unidade.

Antes de abrir as portas para os primeiros clientes, o padre Carlos Alberto deu sua bênção. Depois, um café da manhã ofereceu as boas-vindas a todos. Confira nas fotos um pouco de como foi.

01 Denilda e Gerson Pereira (Diretor da Rede) com a filha Letícia e o neto Gustavo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Alessandro Miranda, o Mineirinho (Vice-prefeito), Rafael Brocchi (Secretário de Desenvolvimento Econômico) e José Kempe (Gerente Operacional) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Marlon Pereira, Gerente de Marketing – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Bruno Henrique (Sub Gerente de Loja) e Rogério João da Silva (Gerente de Loja) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Josenei Miani (Gerente Geral) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Fernanda Bandeira, Gerente Administrativo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Suzi e Gislaine com os pais Vera e Mário Pereira (diretor) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 Luis Carlos Sabino com Regina Pereira Sabino (diretora) o filho Leonardo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Bruno com os pais Aparecida e Antônio Fernandes (diretor) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 Márcia e Luiz Fernandes Pereira (diretor) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal





























Letícia Pereira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luiz Fernandes Pereira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Mário Fernandes Pereira, Vera Lúcia Stefani Pereira, Padre Carlos Alberto e Regina Pereira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Murilo e Bruno Moreira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Paulo Porto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

– Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Paraná em Nova Odessa

A Rede de Supermercados Paraná começou suas operações em Nova Odessa em 2004, quando inaugurou a unidade do São Manoel. Já a segunda loja, a do bairro Santa Rita 2, chegou em 2012. Em 2019, com a mudança de gestão, foi inaugurada a terceira unidade, que inclusive chegou com um conceito inovador, que desde então padronizou as lojas da rede.

Unidade 8 da Rede de Supermercados Paraná