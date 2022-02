Evento contou com a presença de uma lista super vip de convidados, entre autoridades e grandes empresários; confira as fotos!

A inauguração da nova sede da Caprem Construtora em Americana, realizada na última quinta-feira, foi um verdadeiro acontecimento na cidade. Prestigiadíssimo, o evento contou com a presença de uma lista super vip de convidados, entre autoridades, grandes empresários e veículos de comunicação.

Como está localizada em um ponto estratégico da Avenida Cillos, 1.070, no Jardim São Paulo, a movimentação no prédio chamou a atenção durante o dia todo. No início da noite, os convidados foram chegando e sendo recepcionados com taças de espumantes, mesa de finger foods e muita simpatia pela equipe Caprem, que preparou um ambiente diferenciado para oferecer conforto e acolhimento para as pessoas.

Um dos lugares mais concorridos da noite foi o espelho de fotos, e claro, o backdrop digital, local onde todos queriam fazer fotos para compartilhar nas redes sociais. A trilha sonora ficou por conta da Banda Fantazzini, e o repertório estava magnífico.

Aproveitando a ocasião, o gerente comercial da Caprem, João Chinelato, apresentou o escopo de produtos a serem lançados, um pouco da história da empresa e expressou a satisfação em começar a operação em Americana.

Detalhe: a nova sede já começa funcionando com a colaboração de 30 funcionários, com vagas para mais. Dedicada a vendas, negócios e marketing, ela conta com sua própria house de vendas, composta, nesse momento, por 20 corretores.

Segundo a organização, cerca de 170 pessoas prestigiaram esse momento especial, único e histórico para a Caprem e para Americana, que agora passa a fazer parte da história dessa empresa de sucesso.

Para coroar sua chegada formal, além do evento de inauguração, a Caprem lançou a campanha institucional “Um novo pouso em Americana”, que vai contar com sobrevoos de seu balão promocional e uma promoção aberta ao público. Vai lá no site www.caprem.com.br e confira!

Confira nas fotos de Claudeci Junior um pouco do que foi a noite.

01 O presidente da Caprem, Emílio Capretz Neto e sua esposa Maria Luiza Capretz

02 A nova sede da Caprem está localizada na Avenida Cillos, 1.070, Jardim São Paulo

03 Marcelo Lemos, gerente de marketing

04 Guilherme Von Atzingen, gerente de vendas

05 João Chinelato

06 Denis Andia e o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

07 Carla Ordonez, assistente administrativo

08 Antonio Pinto Barbosa, Daniel Barbosa, Fábio Oliveira e Silvio Barbosa

09 Lia Poletti, Paulo Capretz, Maria Luiza Capretz e Norma Missono

10 Orlando Dei Santi e Ruthe

11 Milena Arbix Polido e Allan Polido

12 O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi com Luiz Cezaretto (secretário de de Habitação e Desenvolvimento Urbano) e o presidente da Câmara, Thiago Martins

13 Denis Ricardo Alves de Oliveira e Ana Paula Capretz

14 Felipe Bueno de Oliveira e Loraine Ricci

15 Fernando Mutti e Felipe Giannetti

17 Michelly Stradiotto com Célia e Kelly

18 Mili Anjos

19 Parte da Equipe Caprem reunida para o clique do Liberal

20 Guilherme Lahr e Talitha De Nadai

21 Nathália Faé Tenani e Alex Ferreira

22 Kelly Favero e Willian Tião

23 Liliane e Celso Covolan

24 A banda Banda Fantazzini animou a noite

25 Apartamento decorado da Morada do Porto já pode ser visitado a partir de hoje

26 Fabiana Oliveira, A Ribeiro, Giovana Cerchiari e Ariane Silva

27 Rafael de Barros e Wagner Aparecido Armbruster

28 Vivian Santana, Thais Giroldo e Natalia Noventa

29 Natalie e Rafael Pitoli

30 Clique da inauguração

31 Clique da inauguração

Sobre a Caprem

A Caprem Construtora e Incorporadora está posicionada entre as 30 maiores do País, e possui quase duas décadas de história no mercado brasileiro de construção. Com empreendimentos em diversas cidades do Estado de São Paulo, ela possui dois já lançados na região: o Villa Real, com 288 unidades, pronto para morar, e o Alto do Frezzarin, de 156 unidades, já em construção.

Além disso, a construtora lança hoje, em Americana, o estande de vendas do empreendimento Morada do Porto, com direito a apartamento decorado para visitação, e no próximo dia 19 apresenta novas condições de venda e estande para o Boulevard de Rose, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste.

Em ambos os casos, a Caprem convida a todos para visitação e um coquetel especial. Vem coisa boa e grande por aí, podem aguardar.