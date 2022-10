Loja está com promoções de inauguração e benefícios para compra, inclusive com entrega 24 horas e frete grátis

Desde o dia 7 de outubro, Americana e região ganharam uma unidade da My Place Colchões, loja que oferece as melhores marcas do mercado nacional e internacional. Localizado na Rua Rui Barbosa, 62, Centro de Americana, o empreendimento faz parte da rede de lojas Fabrispuma, que atualmente possui mais de 90 unidades instaladas no interior do Estado de São Paulo.

Conhecidas por trabalharem com produtos exclusivos das melhores marcas de colchões do mundo, as lojas My Place ainda oferecem ótimas condições de compra, garantia de qualidade e entrega rápida.

Para presentear ainda mais os clientes da cidade, o empreendimento está com promoções de inauguração e benefícios para compra, inclusive com entrega 24 horas e frete grátis. Em pouco tempo de atuação, a repercussão entre os clientes da cidade está sendo muito positiva, afinal, os colchões são maravilhosos e trazem a experiência incrível vivida em uma boa noite de sono, digna de grandes hotéis internacionais que possuem colchões de algumas das marcas oferecidas pela loja.

Em tempo, vale dizer que Americana foi escolhida para sediar a 7ª loja do grupo como My Place por ser uma cidade considerada em constante desenvolvimento, que oferece muitas oportunidades de mercado. Falando nisto, vem aí a 8ª loja, dessa vez em Campinas. Enquanto aguardam, confira alguns cliques feitos pelo Grupo Liberal no dia da inauguração.

My Place Colchões

Endereço: Rua Rui Barbosa, 62, Centro, Americana

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.

WhatsApp: (11) 91640-3375

Redes Sociais: @myplacecolchoes